ترسي رولز- رويس من خلال الكشف عن سبيكتر سابقة جديدة تتمثل في ابتكار فئة سيارات جديدة بالكامل، وهي سيارات سوبر كوبيه كهربائية فائقة الفخامة.

وتشير هذه التسمية إلى القياسات الرحبة التي تتمتع بها سبيكتر، والتي صممت استجابة لالتزام الصانع البريطاني العريق بتقديم المساحة الواسعة كعلامة فارقة للمنتجات الفارهة.



ويعمد مصممو العلامة إلى مراعاة السياق الذي تندرج فيه كل سيارة، بالتالي، نرى تصاميم مستوحاة من عوالم لا صلة لها بالسيارات، على غرار الأزياء الراقية والنحت المعاصر والتصميم البحري والخياطة والفن المعاصر.

لذلك انجذب الفريق الإبداعي المعني بإنجاز الرسومات الأولية لسبيكتر لدى العلامة، إلى مفاهيم اليخوت الحديثة ولاسيما وضوح الخطوط ودقتها، فضلا عن الاستخدام الذكي للانعكاس وتطبيق الشكل المتدرج الذي يذكر بتصميم اليخت.



فمن الأمام، تتقاطع المصابيح الأمامية المنقسمة لدى سبيكتر مع أعرض شبكة أمامية منحت لسيارة رولز- رويس على الإطلاق.

فقد أصبحت قضبان شبكة بانثيون الأمامية أكثر انسيابية وانبساطا، حيث صممت للمساعدة على توجيه الهواء حول مقدمة السيارة.



بالإضافة إلى ذلك، تتحلى الشبكة الأمامية بزوايا معتدلة ولمسة مصقولة من الستانلس ستيل، ما يعزز من حضور سبيكتر عن طريق انعكاس العناصر البيئية المحيطة بالسيارة.

وإلى جانب مجسم روح السعادة الذي تمت إعادة تصميمه خصيصا لسيارة سبيكتر لأهداف انسيابية، وهو ثمرة 830 ساعة إجمالية من نمذجة التصميم واختبار النفق الهوائي، تعزز الشبكة الأمامية معامل السحب (cd) غير المسبوق للسيارة والذي يجعل من سبيكتر السيارة الأكثر أيروديناميكية في تاريخ العلامة عند قيمة 0.25 فقط.



ويقترن هذا الاستخدام الذكي برموز الخلف الروحي لسبيكتر، فانتوم كوبيه، إذ تحاكي سبيكتر حاملة الراية السابقة لها بكل وضوح عبر قياساتها السخية ومصابيحها الأمامية المنقسمة، وهو مبدأ التصميم المعاصر الذي تعتمده رولز- رويس.

تعزز مصابيح سبيكتر النهارية الحادة من الحضور الجذاب للسيارة بفضل عرضها البالغ مترين، ويقابلها تجمع مصابيح سفلية تبدو للوهلة الأولى معتمة، ولكنها تخبئ تجاويف مظلمة من الكروم أشبه بعلب مجوهرات للمصابيح الأمامية.

وبهدف تعزيز حضور سبيكتر بعد حلول الظلام، تمت إضاءة الشبكة الأمامية بنعومة عبر 22 مصباح LED يضيء الجهة الخلفية المصقولة بالرمل لكل حافة من حواف أعمدة البانثيون، حيث ينعكس توهجها الخفيف على الأسطح الأمامية المصقولة لإضفاء لمسة ناعمة وثلاثية الأبعاد ليلا.



ومن الجهة الجانبية، تنقلك الخطوط العمودية الحادة في مقدمة سبيكتر بسلاسة إلى الخلف حيث الرفارف المتجانسة. أما الخط الجانبي السفلي فيحاكي تصميم اليخت بشكل واضح.

وبدلا من المبالغة بإضافة تفاصيل أو رسمات معقدة، يتميز هيكل سبيكتر الخارجي بتصميم بسيط يعتمد على إضاءة السطح وابتكار إحساس بالحركة من خلال تأمين انعكاس الطرق التي تجتازها السيارة، تماما مثلما يعكس هيكل يخت السباقات مياه البحر فيما يمخر عباب المحيط.

يعد هذا الخط الجانبي السفلي تمثيلا مرئيا لتجربة البساط السحري، وقد استوحي امتداده التصاعدي إلى الأمام من ارتفاع مقدمة الزورق الآلي المندفع بسرعة على المياه.



كما يعد تصميم السقف المنحني الميزة الأكثر دراماتيكية في هيكل سبيكتر، إذ إنه مستوحى من أشهر السيارات والقوارب في التاريخ. تسهم انسيابية سطح السيارة بشكل كبير في تحقيق أقل معامل سحب شهدته رولز- رويس على الإطلاق.

ثبتت المصابيح الخلفية المتناسقة مع تصميم السقف الخلفي في أكبر لوحة هيكل أحادية تم إنتاجها على الإطلاق لسيارة رولز- رويس، والتي تمتد من دعامة الزجاج الأمامي إلى مقصورة الأمتعة.

أما المصابيح الخلفية العمودية والمتألقة فمصممة بلا لون لتناسب مختلف الألوان التي قد يختارها العملاء خلال عملية التكليف بالسيارة.

كما أن دقة المصابيح وحجمها المصغر يتلاءم بشكل مثالي مع انسيابية هيكل السيارة بدءا من الجوانب الضخمة وصولا إلى الجزء الخلفي المنحني، ما يمنح مشهدا جانبيا مدببا.



وتتطلب هذه القياسات المميزة في رولز- رويس سبيكتر تعزيز استراتيجية العجلات لدى العلامة، إذ تعد سبيكتر أول سيارة كوبيه مؤلفة من بابين ومخصصة للإنتاج يتم تجهيزها بعجلات قياس 23 بوصة منذ 100 سنة تقريبا.



وفي الداخل، تم تزويد سبيكتر بأكثر مزايا «بيسبوك» (التصميم بحسب الطلب) تقدما من الناحية التكنولوجية حتى الآن، عبر استقاء الإلهام من غموض سماء الليل.

ولأول مرة في سلسلة سيارات مخصصة للإنتاج من رولز- رويس، تتوافر سبيكتر بأبواب مرصعة بالنجوم تضم 4796 نجما مضاء بشكل ناعم.

كما يمكن طلب أبواب السيارة بكسوة كاناديل الخشبية التي سميت تيمنا بخليج صغير في جنوب فرنسا اعتاد السير هنري رويس تمضية فصل الشتاء فيه مع فرق التصميم والهندسة.



وتحافظ السيارة على الأجواء الليلية الساحرة مع الواجهة الأمامية المضاءة في سبيكتر. استغرق تطوير الواجهة الأمامية المضاءة سنتين من العمل الدؤوب وأكثر من 10 آلاف ساعة عمل جماعية، وهي تضم لوحة اسم سبيكتر وتحيط بها أكثر من 5500 نجمة. تقع العناصر المضاءة على اللوحة الأمامية من جهة الراكب، وتختفي تماما حين يكون محرك السيارة متوقفا.



وإلى جانب الأسطح الاستثنائية المضاءة، تضم سبيكتر هندسة رقمية فخمة معاد تصميمها بالكامل تدعى SPIRIT (سبيريت) وتحاكي أسلوب رولز- رويس الأصلي.

ستتولى هندسة SPIRIT إدارة وظائف السيارة، وهي مدمجة بسلاسة في تطبيق Whispers (ويسبرز) الخاص برولز- رويس، ما يتيح للعملاء التفاعل مع سيارتهم عن بعد وتلقي معلومات مباشرة برعاية خبراء الفخامة لدى العلامة.



ولأول مرة على الإطلاق، أصبح بإمكان العملاء توسيع مهام تصميم السيارات بحسب الطلب (بيسبوك) لتشمل الهندسة الرقمية التي تدعم SPIRIT.

فانطلاقا من عشق عملاء رولز- رويس للساعات المصممة حسب الطلب، بات بالإمكان طلب الأقراص لتلائم لون المقصورة الداخلية للسيارة.



نظام الهيكل المستوي



اشتملت مرحلة اختبار سبيكتر على القيادة في ظروف متطرفة، حيث بدأ تطوير السيارة على بعد 55 كلم فقط من الدائرة القطبية الشمالية في أريبلوغ، السويد في ظل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، وستواصل مرحلة الاختبار في أفريقيا الجنوبية في ظل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 55 درجة مئوية.

غير أن 55% من مجمل الاختبار تم على الطرقات التي ستسير عليها سبيكتر بعد تسليمها. وقد كان للريفييرا الفرنسية أهمية كبرى، فقد تم وضع اللمسات الأخيرة على التطور المتكامل رقميا لنظام تعليق الهيكل المستوي الشهير في كوت دازور.



يقوم نظام الهيكل المستوي بتنسيق مجموعة الأنظمة باستخدام استجابات محددة بدقة لمدخلات السائق وأحوال الطريق بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البرامج والمعدات من أجل تقديم تجربة البساط السحري المميزة من رولز- رويس.



الطاقة ونطاق السير



ما زال العمل جاريا على تحديد الأرقام النهائية للطاقة والسرعة والنطاق فيما تدخل مهمة تحسين مزايا سبيكتر مرحلتها الأخيرة قبل اكتمالها في الفصل الثاني من العام 2023.

تظهر البيانات الأولية قدرة سبيكتر على اجتياز مسافة 520 كيلومترا بشحنة واحدة بحسب الإجراء العالمي المنسق لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP)، وتوفير عزم دوران بقوة 900 نيوتن متر عبر نظام نقل الحركة بقوة 430 كيلوواط. ومن المتوقع أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 4.5 ثوان.



الهندسة الرقمية



وجد مهندسو رولز- رويس سبيكتر أن جزءا كبيرا من عملهم انتقل من الورشة إلى المساحة الرقمية. تعتبر سبيكتر السيارة الأكثر اتصالا من رولز- رويس، ومن أجل استخدام قدرات المعالجة الاستثنائية بالذكاء اللامركزي، باتت الحاجة ملحة إلى خبرة أشخاص متمرسين ومخضرمين.



وبهدف ضمان استمرارية وتطور التجربة التي تقدمها رولز- رويس، اختارت العلامة أهم مهندسي الاختبار والتطوير من أجل قيادة المشروع، ومنهم من عمل لصالح العلامة لأكثر من عشرين سنة وكان مسؤولا عن ابتكار أول سيارة فانتوم في جودوود.

وقد وصف هؤلاء المهندسون التجربة التي تقدمها سبيكتر بأنها أقرب إلى «رولز- رويس عالية الدقة» نظرا لسرعة استجابة السيارة ودقتها إزاء مجموعة من الطرقات والأحوال الجوية المختلفة حول العالم.