عاطف رمضان



تفقدت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز الأسبوع الماضي عددا من مشاريع الوزارة واطلعت على مستجداتها ووجهت بضرورة إنجازها في المواعيد المحددة لها.



وقالت «الأشغال» في بيان صحافي ان الوزيرة في أولى جولاتها على مشاريع الوزارة زارت مشروع «وينتر لاند» المزمع افتتاحه في حديقة الشعب بداية موسم شتاء عام 2022 واطلعت على المراحل التي تم إنجازها. وتفقدت بوقماز أيضا موقع «دروازة العبدالرزاق»، حيث اطلعت على سير عمل إعادة تأهيل وإصلاح تقاطع الدروازة، وحثت القائمين عليه على سرعة إنجازه في الموعد المحدد له. كما تفقدت الوزيرة بوقماز مشروع مطار الكويت الدولي، حيث دعت إلى تذليل جميع العقبات التي تواجهه للانتهاء من هذا الصرح الحيوي في الوقت المحدد. والتقت الوزيرة الخميس الماضي كوادر الوزارة، وأكدت أهمية الالتزام بمواصفات وشروط العقود ذات الصلة دون أي تأخير، داعية إلى تعزيز التعاون بين جميع قطاعات الوزارة بما يلبي التطلعات المنشودة منهم ويسهم في إنجاز مشاريع الوزارة بالمواعيد المحددة لها.