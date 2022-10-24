استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي في قصر بيان امس رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك.حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا الصديقة لفترة رئاسية ثانية.