حنان عبدالمعبود



حل الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكر البروفيسور فهد راشد الملا ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهادا بأوراقهم وأعمالهم البحثية على مستوى العالم في التقرير الصادر مؤخرا على موقع Elsevier الأكاديمي للنشر العلمي، مما يعد إنجازا نوعيا يحسب لقطاع البحث العلمي بالكويت.



وتضم هذه القائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم. واعتمدت هذه القائمة على آلية طورها باحثون من جامعة ستانفورد لتقييم تأثير وجودة الأبحاث المنشورة وعدد الاقتباسات والأصالة البحثية. ويجري البروفيسور الملا العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.