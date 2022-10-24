صرّح مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء أن الفريق الطبي الكويتي الذي سافر إلى النيجر ضمن وفد الجمعية قام بإجراء 500 عملية جراحية لمرضى العيون هناك، وذلك ضمن حملة «إبصار» التي أطلقتها النجاة الخيرية للعام السادس على التوالي في اليوم العالمي للإبصار.



وبين الشقراء أن تكلفة العملية الجراحية تبلغ 40 دينارا كويتيا فقط، ومن خلال هذا المبلغ البسيط تتغير حياة إنسان عاش سنوات طويلة من معاناة وظلام دامس إلى الضياء والنور، وأن الجمعية تحرص أيضا خلال المخيمات الطبية التي تنظمها على تقديم الفحوصات الطبية المبكرة وتقديم النصائح الطبية للمرضى وتزويدهم بالنظارات الطبية والأدوية اللازمة.