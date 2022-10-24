محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية السرة التعاونية د.حسين علي الحمادي أنه تم تطبيق البصمة المرنة على كل الموظفين في مقر إدارة الجمعية مساهمة في تخفيف الازدحام المروري التي تشهده البلاد خلال فترتي الذروة الصباحية والظهيرة، وإعطاء المجال للعاملين في الجمعية للعمل بأريحية مع إتمام ساعات العمل حسب الجدول الموضوع للبصمة المرنة. وأكد الحمادي عقب تكريم كوكبة من الموظفين السابقين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مبدأ الوفاء للعاملين الذين ساهموا بشكل فعال في عملية نمو وتطور الجمعية خلال الفترة السابقة. وفي إطار آخر، ذكر أنه سيتم إطلاق مهرجان أكتوبر 2022 في السوق المركزي 25 الجاري حتى 28 منه على أكثر من 200 صنف ما بين غذائي واستهلاكي بخصومات تصل إلى 50%، وقد جرى اختيار السلع بعناية تامة وفق احتياجات أهالي المنطقة والمساهمين.