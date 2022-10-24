أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 عن دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية للاجتماع غدا الثلاثاء في تمام الساعة 11.00 صباحا، لاختيار مواقع لها ضمن المواقع المعتمدة والمحددة من قبل اللجنة بهدف توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.



وأوضحت اللجنة أن دعوتها لممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين تأتي في إطار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل.



وأشارت اللجنة إلى أن مكان الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء سيكون بمبنى بلدية محافظة حولي خلف جمعية حولي - الدور السابع.