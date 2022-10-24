انتخب مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية مجلس إدارة جديدا للفترة المقبلة 2022-2023، وذلك على هامش الجمعية العمومية السنوية التي عقدت أمس الأحد.



وقال المجلس في بيان صحافي إن الجمعية العمومية اختارت فراس السالم رئيسا وخالد الراشد نائبا للرئيس ومحمود الرفاعي أمينا للسر ومشعل الفرس أمينا للصندوق وناصر الساير عضو مجلس إدارة.



وأضاف أن الجمعية العمومية السنوية حدّدت الأهداف الاستراتيجية للفترة المقبلة وأقرت التقريرين المالي والإداري للفترة السابقة.



ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة الجديد فراس السالم قوله إن مجلس الأعمال الكويتي في دبي سيسعى خلال الفترة المقبلة الى المساهمة بشكل فعال في تنمية العلاقات الاقتصادية ما بين القطاع الخاص الكويتي والشركات والهيئات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأوضح السالم أن العلاقات التجارية بين الكويت والإمارات آخذة في النمو ما يخدم التنمية الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من شركات كويتية جديدة مهتمة بدخول السوق الإماراتي مع استمرار تسجيل أعضاء جدد في الجمعية العمومية للمجلس.



يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة، كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها.