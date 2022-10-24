برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله، اختتمت أمس الأول البطولة العربية لرواد التنس بمدينة شرم الشيخ التي انطلقت في 17 الجاري تحت مظلة الاتحاد العربي للتنس، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات رواد مثلوا 11 دولة عربية.



وحقق نجم منتخب الكويت الوطني للتنس السابق أحمد تقي دشتي المركز الأول وذهبية زوجي الرجال مع زميله جساس ناصر من اليمن، كما فاز بالمركز الأول وذهبية الزوجي المختلط مع زميلته هيا طهبوب من الأردن. وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ أحمد الجابر بإنجاز دشتي وتفوقه في البطولة وإحراز ذهبيتين.