حقق لاعب نادي الطموح الكويتي مشعل البدر الميدالية الفضية الثانية للكويت في سباق 50 مترا (حرة) ضمن منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم العاشرة لمتلازمة داون للسباحة المقامة في البرتغال.

وقالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد رحاب بورسلي ان البطل الكويتي مشعل البدر المشارك في فئة (M2-T21) تمكن من إحراز الإنجاز الثاني للكويت في البطولة التي يشارك فيها نحو 20 دولة محققا رقما كويتيا جديدا بزمن 45.50 ثانية.

وأوضحت أن اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة كانوا على مستوى عال من المسؤولية والتأهيل وأنهم نجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتية وحظوا، كما تصف، بتقدير وإعجاب الجميع.

وأضافت أن اللاعبين محمد النيباري ومحمد التركيت تمكنا من تحقيق أرقام جديدة في فئاتهم العمرية مما أهلهما للمشاركة في بطولة مماثلة ستقام في مارس من العام المقبل في الارجنتين.