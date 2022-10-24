تقدم النائب د. محمد الحويلة بالاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير، ونصت مواده على ما يلي:

( المادة الأولى )

تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يحتوي المستشفى على التخصصات والخدمات الطبية والجراحية كافة، وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.



( المادة الثانية )

على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على أن تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.



( المادة الثالثة )

تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.

( المادة الرابعة )

للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.



(المادة الخامسة )

تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية الحالية الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.



( المادة السادسة )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



( المادة السابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبيرعلى ما يلي:

انطلاقاً من نص المادة (15) من الدستور التي نصت على: " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة"، وتدعيما للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول إلى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد أكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة والوقاية من المرض.

ونظراً للتوسع العمراني والزيادة الكبيرة لعدد سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير أصبح مستشفى العدان الذي يخدم المحافظتين لا يلبي احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية لذا أعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في المادة الأولى منه على إلزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير يحتوي على التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية كافة بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.



ونصت المادة الثانية على إلزام وزارة الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا تقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.



ونصت المادة الثالثة على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى و يعهد إلى وزارة الأشغال العامة حتى الانتهاء من إنشائه وتمارس وزارة الأشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.



ونصت المادة الرابعة على السماح للحكومة بالاستعانة ببيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.