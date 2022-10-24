آلاء خليفة

في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء لطلبة مدارس التعليم العام والخاص والنوعي والتعليم الديني بسبب الكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت ظهر غد، أبلغت مصادر لـ «الأنباء» بأن الدراسة مستمرة غدا في جامعة الكويت ولن يكون هناك تعطيل للطلبة.

في حين خرجت بعض التغريدات من طلبة جامعة الكويت على تويتر تطالب بتعطيل الدراسة بجامعة الكويت غدا بسبب الكسوف الجزئي، لاسيما بعد خروج تصريحات من الكثير من الأطباء يحذرون من خطورة الكسوف على العين والذي قد يؤدي الى عاهة مستديمة لا تجدي معها أي علاجات.

كما أكدت مصادر لـ «الأنباء» استمرار الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب غدا الثلاثاء.