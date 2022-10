888

مازن الناهض ويوسف خالد المرزوق وهيا الودعاني وم.بدر السلمان وإيمان الروضان وعمر العمر في مقدمة الحضور بحفل افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع

مازن الناهض ويوسف خالد المرزوق وهيا الودعاني وم.بدر السلمان وإيمان الروضان في مقدمة الحضور بحفل افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع مازن الناهض

يوسف المرزوق: المنتدى ينفرد بطرح جديد على مستوى الكويت

مازن الناهض: الحكومة الإلكترونية مسيرة تطور تنهض بالحياة

تطوير القدرات البشرية للمواطنين والتوجه نحو تنفيذ خطط التنمية وفق منظومة الحكومة الإلكترونية

الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035 تمثلان مسارَي النمو والنهوض اللذين نسعى إلى تحقيقهما

هيا الودعاني: الحكومة الإلكترونية ركيزة النهضة التنموية المستدامة للوصول إلى حكومة ذكية

بدر السلمان: حلول ناجعة تضمن للكويت المكان اللائق عالمياً وتحقق النمو المستدام



انطلقت فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، والذي تنظمه شركة نوف إكسبو «Nouf Expo»، بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة» والذي يستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك خلال حفل كبير ضم نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والشركات المتخصصة المحلية والعالمية.



وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، إن المنتدى يواكب تطور وجهود الجهات الحكومية بالكويت في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى إلى جعل الكويت مركزا متقدما للتكنولوجيا، والتي تشكل الرافعة الأساسية لمجتمع المعلومات الذي ننشد تحقيقه.

مازن الناهض في جناح بنك برقان ويبدو ناصر القيسي ومحمد منصور الميل مازن الناهض ويوسف خالد المرزوق في لقطة جماعية داخل جناح الأنباء بحضور م.بدر السلمان وهيا الودعاني والزملاء عدنان الراشد ويوسف عبدالرحمن وحسام فتحي ومجدي صبري ووليد جمعة مازن الناهض وهيا الودعاني في لقطة داخل جناح xerox





وأضاف الناهض في كلمته خلال افتتاح المنتدى «تشكل الحكومة الإلكترونية مسار النهوض الذي تعتمده الحكومات لتطوير دولها وترفع مستوى معيشة شعوبها، ويجب ألا يقتصر فهمنا للحكومة الإلكترونية على أنها مجموعة مشروعات ننفذها ذاتيا أو بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، ولكنها مسيرة تطور مستدام تنهض بمختلف جوانب الحياة في المجتمعات، ويبدأ ذلك من تعامل الدولة مع المواطن وتعامله معها، وتعامل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص، وتعامل الدولة مع مجتمع الاعمال داخل الكويت وفي الدول الأخرى، فكل ذلك يتطلب تطورا نوعيا ومستداما، فاستدامة التطور عنصر يميز منظومة الحكومة الإلكترونية ليحقق طموح المجتمع الدائم للنمو والتطور».



واستطرد قائلا «من هذا المفهوم ننطلق لنتوجه لمؤسسات الدولة القائمة على تطوير خدماتها من خلال برامج التحول الرقمي لديها لنساعدها على النهوض وتذليل العقبات وصولا إلى ما نحلم به».

فيصل السريع متسلما تكريم بيت التمويل الكويتي بيتك

يوسف كاظم متسلما تكريم تطبيق سهل أيمن مطر متسلما تكريم صناعات الغانم





وزاد الناهض «أي تطور لا يكتمل إلا بالنظر الى مسار النمو الآخر الذي تمر فيه الدول وتسعى لتحقيقه، ونقصد هنا خطط التنمية لديها، ونرى أنه قد يكون من المفيد دراسة المبادرة التي يطرحها منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الحالية لدراسة إمكانية التكامل مع خطة التنمية 2035، فالحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035 يمثلان مساري النمو والنهوض اللذين نسعى إلى تحقيقهما، كما ان هذا التكامل قد يوفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال».



وأشار إلى أن هناك جانبا للتطور المنشود، إذ نرى أنه يجب ان نستغل مميزات الشفافية والسرعة وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية والقدرة على التنبه والتنبيه المباشر التي تتميز به الخدمات الإلكترونية لدعم جهود الدولة بتعزيز جهود الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.



وذكر أنه لا يتحقق كل ذلك إلا من خلال الالتفات جديا لتطوير الكفاءات الكويتية في جميع المجالات والتخصصات التي نحتاجها في تطوير وتنفيذ خططنا ومشروعاتنا، فالإنسان هو الساعد الذي يبني في الوقت الذي يمثل فيه الهدف الذي نبني لأجله.



وأعرب الناهض عن تطلعه لأن يوفق المشاركون في المنتدى بالخروج بتصور لمدى إمكانية الاستفادة من هذه الأفكار الجديرة بالدراسة والمتابعة، فنجاحها قد يسهم في تحقيق نقلة نوعية لمستقبل أكثر إشراقا للكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



من جهته، قال مدير عام شركة نوف إكسبو يوسف خالد المرزوق إن منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع يتفرد في طرح جديد على مستوى الدولة، إذ يعتبر أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين تنفيذ خطة التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت، بل إنه لا يمكن الفصل بينهما أو تنفيذ أحدهما بعيدا عن الآخر، فكلاهما معنيان بتطوير نظم وإجراءات العمل في الجهات الحكومية كافة، ويتطلبان القيام بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية على نحو شامل ومترابط ومتكامل، ويتطلبان الكثير من مراحل العمل التي يجب أن تقوم على أسس إدارة المشروعات المعترف بها عالميا ابتداء من التخطيط وصولا إلى التنفيذ وما بعده.

مازن الناهض ويوسف خالد المرزوق وبدر السلمان في جناح معهد الكويت للأبحاث العلمية تكريم هيا الودعاني





وزاد: «كلاهما يتطلبان تطوير قدرات بشرية كويتية مؤهلة، والتوجه نحو تنفيذ خطط التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية من خطة نهضوية موحدة وشاملة يعود على الدولة بالكثير من الوفر من ناحية الموارد المالية ووقت التنفيذ والجهد المبذول خاصة في ظل حقيقة واضحة أن كليهما يحتاجان الى الكثير من الموارد المشتركة ولا يمكن تنفيذ أحدهما دون الآخر في زمن عصر المعلومات الذي نعيشه».



وأعرب المرزوق عن تطلعاته تجاه المنتدى بأن ينير السبل التي تمكن الكويت من السير برحلتها نحو النمو الشامل والمستدام وتحقيق تطلعات شعبها، متمنيا للجميع فرصا واعدة لتطوير أعمالهم والاستفادة من محاور المنتدى وأنشطته بما يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت بكل خير وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأشار المرزوق إلى أن النسخة التاسعة من المنتدى جاءت بعد انقطاع قسري عن منتدى الحكومة الإلكترونية بشكله التقليدي الذي تجتمع فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة والخبراء والمستشارون تحت قبة سقف واحد.



وأعرب عن سعادته بالترحيب بالمشاركين مجددا وجها لوجه في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، قائلا «رغم النجاح الكبير الذي حققه لقاؤنا السنة الماضية في المنتدى الثامن افتراضيا عبر الفضاء السيبراني، يبقى للقاء المباشر مع ضيوفنا رونقه الخاص وفائدته الجمة، فأهلا وسهلا بكم جميعا».

الوزير الناهض في صورة جماعية مع قوة الإطفاء أحمد الشطي متسلما تكريم الرعاية السكنية





من جهتها، قالت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيا الودعاني «إن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتحديدا تطوير الخدمات الحكومية الذكية في البلاد هي مسؤولية مشتركة بين مختلف جهات الدولة، لاسيما أن المسؤولية تتعاظم يوما بعد يوم نتيجة تطور المجتمع الكويتي باعتماده للتكنولوجيا بكل نواحي الحياة اليومية والعملية».



وذكرت الودعاني أن «تكنولوجيا المعلومات» لا يدخر جهدا بالاضطلاع بمسؤولياته كاملة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية، فالحكومة الالكترونية كانت ولاتزال أحد الاهداف الأساسية التي يعمل الجهاز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية، باعتبارها الركيزة الاساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة للوصول الى حكومة ذكية.



وأضافت: «قبل عام أطلق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) بمبادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وآمنت بها الحكومة، ليكون بداية لتحول رقمي حقيقي في البلاد من خلال تطبيق ذكي وشامل ومتاح، حيث جاءت فكرة التطبيق من ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي بخطوات متسارعة لتحقيق نقلة نوعية في طبيعة تقديم الخدمات من تنفيذ ومتابعة وإنجاز المعاملات، وذلك لجميع فئات المجتمع من خلال مؤسساتها الحكومية المختلفة، فضلا عن عملية التطوير والتحديث المستمرة للخدمات الحكومية».



وزادت «ولعل ما تضمنه خطاب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة من إشادة وإشارة الى دور التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وتضمين (مجلس الوزراء) في خدمات التطبيق هو دلالة حقيقية على أهمية تعزيز دور هذا التطبيق ليكون حلقة وصل بين المواطن والحكومة».



وكشفت أنه سيساند التطبيق قريبا وحدة الاتصال الحكومي (واصل) عبر الخط الساخن 101، والتي ستشكل من كادر وطني للتعريف بالخدمات الحكومية وكيفية إنجازها مع تلقي وتسجيل المقترحات والاستفسارات والشكاوى وتوصيلها للجهات الحكومية المختصة للتعامل معها، كما يعكف الجهاز المركزي على تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الحكومية، وهو أحد برامج عمل الحكومة والذي يهدف الى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتجربة المستخدم من خلال عملية الرقمنة الموجهة لقطاعي الأعمال والأفراد، بالإضافة الى قيام الجهاز المركزي بإتاحة المنصة المركزية لإدارة المواعيد الحكومية «متى»، والتي مكنت المراجعين من الحصول على مواعيد لمراجعة الجهات الحكومية، بالإضافة الى حصول الجهات الحكومية من خلال المنصة على التقارير والاحصائيات لتحسين جودة خدماتها.

الأمر الذي يؤدي بدوره الى إبراز الآثار الإيجابية لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق مستويات عالية من التنافسية والشفافية في الأعمال الحكومية، ما ينعكس إيجابا على تحفيز المستخدمين والمستفيدين من تلك الخدمات للاندماج في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعل استخداماتها المتطورة جزءاً لا يتجزأ من تعاملاتهم اليومية.



من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م.بدر السلمان، رغم النجاحات التي حققتها جهود الجهات الحكومية، فالكثير من الخدمات الحكومية ما زالت تتم يدويا بالعديد من إجراءاتها، بل ما زالت طوابير المراجعين تنتشر في بعض الجهات الحكومية، وما زلنا نرى الترهل والبيروقراطية في الإدارة العامة، وهذا كله يستنزف الكثير من جهد وموارد المواطنين والقطاع الخاص والدولة على حد سواء.



وأضاف لا يبعد ما نلحظه على منظومة الحكومة الإلكترونية عما نشهده خلال تنفيذ مشروعات التنمية، فالتأخير في التنفيذ، والفرق الواضح بين ما يقر للمشروعات من موارد وما تستنزفه من موارد مالية وبشرية يدل على وضع يتطلب التنبه والمراجعة الجدية على أقل تقدير.

ذكريات العتيبي تتسلم تكريم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفي لقطة داخل جناح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر صورة جماعية داخل جناح وزارة المالية







وقال «يتطلب معالجة الأمر والانطلاق إلى آفاق مستقبلية جديدة لبلدنا إعادة النظر في أساليب وإجراءات العمل ابتداء من التخطيط الاستراتيجي صعودا نحو كل المراحل اللاحقة، ولا يخفى كذلك أهمية توافر العامل البشري سواء من النواحي الإدارية او القدرات الفنية خلال كل مراحل تنفيذ المشروعات، وكذلك فإن سلامة التخطيط والتنفيذ لا تستقيم دون دور مهم للمراقبة والتدقيق والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وهذه العوامل الثلاثة من التخطيط الاستراتيجي العلمي السليم وتوافر العامل البشري المؤهل وتطبيق المحاسبة الجدية تعتبر حيوية ومشتركة لنجاح تنفيذ بين كل مشروعات الدولة».



وزاد «من هنا جاءت الدعوة للتنسيق والتكامل بين تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشروعات خطة التنمية لتشكل مجتمعة نهضة تنموية شاملة للكويت».



وأعرب عن تطلعه للوصول الى الحلول الناجعة التي تضمن للكويت مسارا يضعها في المكان اللائق بها بين دول العالم، ويحقق لها ولشعبها النمو المستدام والازدهار.



قطعنا مسيرة مهمة نحو الريادة تخطينا فيها محطات تشكل خارطة طريق نحو المستقبل



مشاري الحمد: «stc» تستقرئ المستقبل وتتماشى مع كويت 2035



قال مدير عام قطاع الأعمال في «stc»، مشاري الحمد: قطعنا خلال الاعوام القليلة الماضية مسيرة مهمة نحو الريادة تخطينا فيها محطات تشكل خارطة طريق لشركتنا نحو المستقبل.



وزاد: «في عالم متجدد، وسوق محلي وإقليمي تواق من أجل تقديم كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ووسط الاقبال المتزايد على التقنيات المتكاملة والحلول الرقمية، تنطلق stc في رحلة من أجل تكوين شراكات مهمة مع قادة السوق من أجل خدمة عملائها على الوجه الأكمل».



وقال «خلال الأعوام الماضية قمنا بكتابة بداية قصة النجاح لـ stc بتمكين التحول الرقمي من جهة، والعمل على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا لصالح قطاع الاعمال من الجهة الأخرى، في مايو 2019 قمنا في stc بالاستحواذ على شركة كواليتي نت، المعروفة اليوم بـ solutions by stc، وفي أبريل 2022 قمنا بالاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة، لنكمل بذلك فريق عمل تكنولوجي متكاملا، الأمر الذي يؤكد التزامنا بتعزيز مكانتنا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق توفير أفضل الحلول التقنية المتكاملة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات».



وذكر أن تلك الخطوات أثمرت تعزيز موقع stc في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكنها من اقتناص الفرص في هذا المجال، مستفيدين من خبرات الشركات الزميلة والتابعة، لتزويد عملائها بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.



وأشار إلى أن الشركة تستقرئ المستقبل وتتماشى مع استراتيجية كويت 2035 وذلك انسجاما مع استراتيجية الدولة من اجل تمكين التحول الرقمي وتوفير خدمات بمعايير عالمية المستوى، إذ حرصت الشركة دوما على تقديم أكثر الخدمات كفاءة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مدعومة بأقوى وأكثر شبكات الجيل الخامس انتشارا على المستوى المحلي.



وأكد أن شبكة 5G Stand Alone التي توفرها الشركة عززت توفير سرعات اتصال أعلى وزمن انتقال بيانات منخفض للغاية ومنحت قدرات اتصال هائلة وخدمات محسنة، وهذا بدوره أتاح لـ solutions by stc، القدرة على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لعملاء قطاع الأعمال.



وتمكنت شركة solutions by stc ذراع الأعمال التقنية لـ«stc» والمتخصصة في دعم الأعمال الحكومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمكنت بفضل خبراتها التي تمتد لأكثر من 20 عاما، من أن تحقق نموا كبيرا خلال السنوات الماضية لتصبح الوجهة الأولى والشاملة لحلول الأعمال والنواقل والمشغلين، لتلبي كافة احتياجات الشركات والهيئات الحكومية على الصعيدين المحلي والإقليمي.



وختم قائلا «تأكيدا على القيام بدورنا، نؤكد أننا لن نألو جهدا في سبيل تعزيز كفاءتنا وقدراتنا الداخلية لهذا القطاع المتجدد، مواكبين أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبتكرين منتجات وخدمات تنتقل في السوق والمجتمع نحو المستقبل، مستمرين في دعمنا الكامل لرؤية وطننا العزيز الكويت نحو الحكومة الالكترونية ورؤية الكويت 2035 الهادفة لمستقبل أكثر تقدما».

زيارة الوزير الناهض إلى جناح شركة stc محمد منصور الميل متسلما تكريم بنك برقان





أيمن مطر: «صناعات الغانم» تشارك بفريق استشاري لديه خبرات تمتد لـ 30 سنة



بدوره، قال مدير عام مجموعة التكنولوجيا في صناعات الغانم أيمن مطر إن الشركة تشارك في المنتدى بمجموعة كبيرة من الاستشاريين لدى بعضهم خبرة تفوق الـ 30 عاما في التحول الرقمي، ما يعد فرصة مناسبة للاستفادة من تلك الخبرات والتجارب.



وذكر أن الفريق الاستشاري المشارك في المنتدى لديه نجاحات كثيرة في قطاعات كثيرة تتضمن الأعمال الحكومية والتعليم والرعاية الصحية، في إنجلترا وأوروبا وهي الخبرات التي يمكن الاستفادة منها.



محمد عفيفي: «AWS» تعلن قريباً عن خدماتها في مشروعات الفضاء بالكويت



تحدث رئيس المبيعات بدول مجلس التعاون والمشرق ـ القطاع الحكومي بشركة «AMZON (WWPS)»، محمد عفيفي، عن التحول الرقمي وما قامت به AWS مع الجهاز الحكومي في الكويت من جهود، مبينا أنه ما زال أمام الشركة طريق كبير في هذا الجانب، وأعرب عن شكره على الثقة الكبيرة في AWS ووجودها في الكويت.



وتطرق إلى التطبيقات وأهميتها في عملية التحول الرقمي وكذلك استخدام التطبيقات للحوسبة السحابية، مشيرا إلى وجود عملاء من الجهات الحكومية يستخدمون حلولا الكترونية ساعدتهم كثيرا خلال جائحة كورونا، وكذلك تطبيقات متعلقة بالأمان مع الهيئة العامة للاتصالات لحماية 30 جهة حكومة من الهجمات، وزاد «لثقة أكثر من 100 جهة وشركة في الكويت تستخدم خدماتنا».



واستعرض جديد الشركة الذي تقدمه إلى عملائها خلال الفترة الراهنة، مبينا أن الكويت لديها رؤية بشأن الفضاء، بدأت بعض المشروعات تظهر في هذا الجانب، وقريبا سنعلن عن خدماتنا في هذا الجانب لمساعدة الجهات الحكومية التي لديها مشروعات متخصصة في الفضاء.



جهاد خويري: «Cisco» تستهدف تمكين الحكومات من تقديم خدمات بكفاءة أكبر



قال مدير مكتب «Cisco ـ الكويت»، جهاد خويري، إن التحول الرقمي أصبح واقعا نعيشه، وأحدث تغييرا كبيرا على مختلف مجالات الصناعة وقطاعات الأعمال، وأحد أهم الجوانب في النسب المتفاوتة للجهوزية في عملية التحول الرقمي، هو الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية، إذ إنها الركيزة للنهضة التنموية الشاملة.



وأضاف: «هدفنا في سيسكو هو مساعدة الحكومات على تسريع خططها لتطوير تلك المنظومة، لتحافظ على تنافسيتها في الوقت الذي ينتقل فيه العالم الى الحقبة الرقمية الجديدة، إذ نهدف إلى تمكين الحكومات حول العالم من خدمة مواطنيهم بكفاءة أكبر، ودعم اقتصاداتها بشكل أقوى وزيادة الفرص على الصعيدين الوطني والعالمي عبر منظومات تقدمية لتقنية المعلومات».



وقال ان «سيسكو» تلتزم بتحفيز الابتكار وتنمية منظومة التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة عبر تقنيات رقمية رائدة من شأنها دعم بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات مستدامة.



«هواوي»: الكويت نموذج ناجح يثبت قوة الاتصالات في تطوير الحكومة الإلكترونية



قال نائب رئيس مبيعات الحلول لشمال الخليج (الكويت وقطر والبحرين) في هواوي، اوشن كيان، إن الكويت تقف اليوم كنموذج ناجح يثبت قوة استخدام الاتصالات في تطوير الحكومة الإلكترونية، مبينا أن هواوي تؤمن بأن الحكومة الإلكترونية هي الحل الناجح لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وذكر أن «هواوي» واحدة من أكبر مقدمي الحلول التكنولوجية في العالم، وذلك في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما في ذلك تكنولوجيا شبكات 5G، والذكاء الاصطناعي، والكلاود، والأجهزة الذكية.



وذكر أن الشركة في المركز الأول بين مقدمي حلول شبكات 5G بنصيب من السوق يبلغ 60%، ونستثمر حوالي 20 مليار دولار في البحوث والتطوير سنويا، ونعد أول المواقع في توفير خدمات تكنولوجيا التخزين السحابي، والكلاود.



وقال «خلال جائحة كورونا، تحولت الخدمات الحكومية والنظام التعليمي إلى نظام التعليم عن بعد، باستخدام شبكات الاتصالات 5G التي نوفرها للكويت بسرعات عالية، لذا فإننا نريد بذل المزيد من الجهد من أجل دعم الحكومة الإلكترونية».



ومن أجل ذلك «فإن تطوير البنية التحتية في الاتصالات هو أحد العناصر الأساسية لتعزيز جهود الحكومة الإلكترونية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا بهدف تحويل رؤية الكويت لعام 2035».



وذكر أن هواوي منذ 2016 عملت مع الوزارات الحكومية وشركات الاتصالات من أجل توفير الوسائل والأدوات التي تسهل التحول نحو الحكومة الإلكترونية، وتحويل عديد من الوظائف المكتبية إلى وظائف مأتمتة، والآن تحولت هذه الوظائف إلى وظائف تتم بالكامل بشكل آلي، وأدت جهودنا إلى زيادة إنتاجية المكاتب بنسبة تصل إلى 45% مع الحفاظ على عنصر الأمان أيضا في ذات الوقت.



«زين» قدمت رعايتها البلاتينية لفعاليات المنتدى



إيمان الروضان: الشراكة بين القطاعين ركيزة لتنمية الاقتصاد الرقمي بالكويت





إيمان الروضان ملقية كلمتها خلال حفل افتتاح المنتدى

أعلنت شركة زين عن رعايتها البلاتينية لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، حيث شاركت في فعاليات افتتاح المنتدى، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق.



وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها خلال المنتدى، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «نعتز بكون زين راعيا ومشاركا رئيسيا في هذا المنتدى السنوي البارز على مدار السنوات الخمس السابقة، فنحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تنفيذ خطة التنمية، ولعل أحد أبرز الجوانب الرئيسية لنجاح تلك المشاركة ما نراه من توسع مضطرد في تطبيق التحول الرقمي الشامل في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة».



وتابعت الروضان: «مما لا شك فيه أن منتدى الحكومة الإلكترونية ـ وعلى مدار مواسمه السابقة ـ قد أسهم وبشكل فعال في طرح العديد من الحلول الجادة والرؤى المستقبلية الناجعة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك بما يحقق رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035».



وأضافت: «نؤمن بأن القطاع الخاص الكويتي شريك استراتيجي وجزء لا يتجزأ من خطط التنمية المحلية، بل ويعتبر من ركائزها الأساسية، فللقطاع الخاص دور بارز في قيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، وزيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية، وذلك تحت مظلة رؤية الدولة وفي إطار هويتنا الوطنية الراسخة، فمعاً يمكننا تحقيق النمو البشري، وبناء البنية التحتية الملائمة، وخلق فرص عمل جاذبة للشباب الكويتي يتم من خلالها صقل وتنمية المهارات واكتساب الخبرات لاستكمال ريادة الكويت في المنطقة».



ونوهت الروضان: «ولقد كان لدى زين رصيد متميز من الشراكات المثمرة مع العديد من مؤسسات القطاع الحكومي خلال الأعوام الأخيرة، فقد أخذنا العديد من الخطوات الثابتة نحو تعزيز ريادتنا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفي المنطقة، ورؤيتنا لتمكين التحول الرقمي الشامل في القطاعات الحيوية المختلفة بالكويت».



وتابعت: «ومن الأمثلة البارزة على ذلك، تعاوننا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في إدخال منظومة العدادات الذكية بما تتضمنه من قنوات رقمية تتيح للمستخدم إمكانية متابعة الاستهلاك وتنظيمه، وقنوات الدفع الإلكتروني الرقمية لسداد فواتير الكهرباء».



وأضافت الروضان: «كما سعدنا بمشاركة وزارة الإعلام بإطلاق أول تطبيق رقمي متكامل لمتابعة قنوات تلفزيون الكويت ومتابعة البث المباشر رقميا وجدولة مشاهدة البرامج المختلفة حسب الطلب، ولدينا العديد من المشاركات الاستراتيجية التي تدعم وتحقق المزيد من تطبيقات التحول الرقمي التي تهدف لتحسين وتسهيل خدمة المواطن والمقيم، وتعزز من كفاءة أداء الأجهزة والقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص».



واختتمت بقولها: «وكما تعلمون، فإن ركائز النجاح في التحول الرقمي تتعدى بناء التطبيقات الرقمية، حيث نتطلع للاستمرار في بناء ركائز أخرى للتحول الرقمي كمراكز تخزين البيانات والحوسبة السحابية وأكاديميات تنمية المعرفة والمهارات الرقمية لنسهم في مشاركة القطاع العام في تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الكويت».

مازن الناهض وإيمان الروضان في لقطة جماعية داخل جناح شركة زين بحضور يوسف خالد المرزوق وم.بدر السلمان وهيا الودعاني وعمر العمر ووليد الخشتي وليد الخشتي متسلما درعا تكريمية من م.بدر السلمان بحضور مازن الناهض ويوسف خالد المرزوق وهيا الودعاني





نقاشات ثرية في اليوم الثاني.. وضعت يدها على المعيقات والحلول



ربط خطة التنمية بإستراتيجية الحكومة الإلكترونية





خالد مهدي: إعادة النظر في رسم شكل الحكومة الإلكترونية ضرورة

عمار الحسيني: تنظيم وحوكمة البيانات أهم تحديات نجاح الحكومة الإلكترونية

سعد المحيلبي: Map Service.. مشروع جديد يوفر خارطة خدمات متكاملة

مشاري الحمد: المجتمع في الكويت جاهز للانتقال لأي مرحلة جديدة



طارق عرابي ـ عاطف رمضان





د. خالد مهدي وم. بدر السلمان وعمار الحسيني ومشاري الحمد وبديع حكيمي خلال الحلقة النقاشية (احمد علي )

شهدت فعاليات اليوم الثاني من منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع العديد من النقاشات الثرية التي امتدت على مدار 8 جلسات حول معوقات منظومة الحكومة الإلكترونية في الكويت، واعتبار المنظومة مدخل لنهضة تنموية شاملة،، وتسريع التحول لتحقيق كفاءة حكومية أعلى، وتحديث الوضع الأمني بنهج انعدام الثقة.



ففي الحلقة النقاشية الأولى التي جاءت تحت عنوان «المحاور الأساسية لخطة التنمية وربطها باستراتيجية الحكومة الإلكترونية»، والتي أدارها مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.انور الحربي، قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان سياسة التحول الرقمي تأتي ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي يجب ان تعمل إلى جانب بعضها البعض.



وذكر ان الحكومة تقوم بثلاثة ادوار باعتبارها صانعا للسياسات ومنظما ومراقبا على التنفيذ ومشغلا للخدمات، وهو ما يعرف بالمركزية التي توثر سلبا على الخدمات، لأن التحول الرقمي سيغرق في مثل هذا النوع من السياسات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في رسم شكل الحكومة الالكترونية، وهو ما عمل عليه «التخطيط» من خلال اعادة هيكلة إدارات الدولة بحيث يكون من يعمل على وضع السياسات التشغيلية هي جهة بعيدة عن الجهات التي تنظم وتراقب وبعيدة في الوقت نفسه عن الجهات التي تشغل.



وأوضح ان المشكلة الرئيسية التي نراها في الكثير من الجهات الحكومية هي وجود خطوات إضافية ليست بها قرارات منظمة او تشريعات ولكنها تتم بموجب «العرف»، مشددا على ضرورة إلغاء مثل هذه الخطوات والاكتفاء بالخطوات التنظيمية والتشريعية فقط.



ودعا مهدي إلى ضرورة العمل على تطوير أداء الموظفين من خلال التدريب المهني الاحترافي الذي يعطي قيمة مضافة لمنظومة العمل الحكومي، مشيرا إلى ان المقصود بالتدريب المهني الاحترافي هو ذلك التدريب الذي يؤدي إلى الحصول على شهادات عالمية معترف بها دوليا ولها متطلبات مهنية.



بدوره، قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني انه من دون التحول في طريقة عمل الحكومة فلن يكون هناك تحول رقمي حقيقي، مشددا على ضرورة نسف الاجراءات الحكومية الحالية ومواكبة متطلبات المواطنين.



وشدد على ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكان الصحيح والوقت الصحيح، مبينا ان ترتيب وتنظيم وحوكمة البيانات تعتبر اهم تحديات نجاح الحكومة الالكترونية، بالاضافة إلى اهمية الاستثمار في العنصر البشري.



وأوضح انه ستتم رقمنة الخدمات الحكومية وتصميمها بأسلوب يتم من خلاله تنظيم الأدوات المطلوب استخدامها مثل تطبيق «هويتي» مثلا أو منصة الخدمات الحكومية ومنصة ميكنة إجراءات الأعمال.



من ناحيته، استعرض الوكيل المساعد بوزارة البلدية م.سعد المحيلبي رؤية بلدية الكويت في التحول الرقمي وميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية المميزة للمواطنين، مشيرا إلى ان البلدية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء واستلام الأراضي الكترونيا بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة مثل العدل والأشغال والكهرباء والتجارة.



وكشف المحيلبي عن مشروع البلدية الجديد الذي يحمل اسم Map Service، وهو عبارة عن خارطة للخدمات المتكاملة التي توفرها بلدية الكويت ستتيح للجهات الحكومية كافة الدخول إلى موقع البلدية الإلكتروني من خلال اسم مستخدم ورقم سري، من أجل اقتراح المسارات التي تحتاجها لمشاريعها الجديدة، ما يساعد في إنهاء الإجراءات من دون الحاجة للاجتماعات الحضورية التي كانت تضيع الوقت والجهد.



بدوره، ذكر مدير عام قطاع الشركات في شركة الاتصالات الكويتية stc مشاري الحمد أن نسبة مستخدمي الانترنت في الكويت بلغت 99%، وان 6.2% من مستخدمي الانترنت أعمارهم تتراوح بين سنة و6 سنوات، وان نسبة مستخدمي الهواتف النقالة 98%، وهذا كله بفضل القوة الشرائية المرتفعة التي تساعد على وجود هذا النوع من الأجهزة، ما يعني اننا كمجتمع جاهزون للانتقال لأي مرحلة جديدة، مبينا أن القطاع الخاص الكويتي تفوق على الحكومي في هذا المجال بفضل ما يتمتع به من سرعة في الدورة المستندية واتخاذ القرار.



من ناحيته، اكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان ان عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية يرتبط بشكل مباشر مع كافة الجهات الحكومية، حيث يصل عدد تلك الجهات إلى 28 جهة.



وأضاف ان هناك عقبات كثيرة تواجه المكاتب الهندسية عند استخراج التراخيص، وذلك على الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد ان استخراج الرخصة لا يحتاج إلى اكثر من يوم أو يومين، لكن واقع الحال يختلف عن ذلك، فالكثير من الجهات ما زالت تعمل ورقيا ولا ترتبط مع غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.



وأعرب السلمان عن أمله في ان تتحول الكويت فعليا إلى كويت جديدة وان يتم العمل بمبدأ النافذة الواحدة الإلكترونية عند إصدار التراخيص كافة.



واستغرب السلمان من بقاء الحكومة بمنزلة القاضي والحكم في الوقت ذاته، مؤكدا ان هذا هو السبب في تأخر الكثير من المشاريع، في حين يفترض ان يكون دور الحكومة هو الرقابة والإشراف فقط مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليعمل ويبدع.



محمد كمال: تسريع التحول الرقمي لتحقيق كفاءة حكومية أعلى



تحدث مدير أول الحلول بشركة هواوي تكنولوجيز الكويت محمد كمال عن تسريع التحول الرقمي لتحقيق كفاءة حكومية أعلى، مبينا أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».



وتحدث حول كيفية تطوير الخدمات وتبادل المعلومات بين الوزارات، وان الشركة تعمل لتقديم خدمات جديدة وتحليل البيانات للحصول على خدمة افضل، كما تقدم تحليلات لعدد من الجهات الحكومية.



وأشار إلى ان شركات الاتصالات في الكويت تم ربطها بشبكة الجيل الخامس، مبينا أن الكويت من أولى الدول التي استخدمت الجيل الخامس بشبكاتها.



نايجل ستيفنسون: «زيروكس» تساعد عملاءها لتحقيق مزيد من الانتاجية



تطرق رئيس خدمات الوثائق في الشرق الاوسط واوربا الشرقية والهند وافريقيا في «زيروكس» نايجل ستيفنسون، خلال محاضرته، إلى تنسيق الوثائق والاوراق وتحويلها للشكل الرقمي، مشيرا إلى انه بعد جائحة كورونا شهد العالم تغييرا.



وأضاف ان «زيروكس» تساعد عملاءها في كيفية ان يكونوا مبدعين لتحقيق مزيد من الانتاجية وأكثر مهنية وان تكون اجهزة شركاتهم آمنة بالاضافة إلى الاستغناء عن الاوراق غير الضرورية.



علي حداد: «أمازون» تقدم خدماتها لأكثر من 30 جهة حكومية في الكويت



قال رئيس مبيعات القطاع الحكومي في «أمازون ويب سيرفيسز» الكويت علي حداد ان «أمازون» افتتحت مكتبها في الكويت منذ عام تقريبا، مشيرا إلى ان ذلك يأتي في إطار الاستثمارات المتواصلة لـ «أمازون ويب سيرفيسز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم العدد المتنامي من عملائها وشركائها في الكويت.



واضاف حداد ان «أمازون» تقدم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام، بما في ذلك الشركات الناشئة ومؤسسات القطاع العام وانها تقدم خدماتها في الكويت لأكثر من 30 جهة حكومية، كما قامت بعقد دورات تدريبية لأكثر من 250 موظفا حكوميا، كاشفا عن دورة تدريبية جديدها ستعقدها «أمازون» في يناير 2023.



وبين ان «أمازون» تساعد العملاء لوضع خريطة للانتقال إلى السحابة الالكترونية، كما تحرص على تعزيز الابتكار والنمو بشكل أسرع.



كريم قلعاوي: مواجهة تحديات المهارات في اعتماد السحابة بالخدمات المدارة



اما رئيس خدمات الحوسبة السحابية في «زين تك ـ زين الكويت» كريم قلعاوي فقد تحدث عن مواجهة تحديات المهارات في اعتماد السحابة باستخدام الخدمات المدارة، متطرقا إلى البنية التحتية والحلول التي تقدمها الشركة في هذا الشأن، والانتقال إلى التطبيقات الحديثة أو السحابة الالكترونية.



واشار إلى اهمية موضوع الامن ووجود رقابة لعملية الانتقال او التحول الرقمي والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات في تحديد احتياجاتها المستقبلية.



من جهة أخرى، ألقى كل من رئيس مجموعة الاعمال للأمن السيبراني والعمل الحديث بمجموعة الشرق الاوسط في مايكروسوفت احمد علام، وأخصائي الامن السيبراني بمجموعة الشرق الاوسط في مايكروسوفت محمد سالم، محاضرة عن تحديث الوضع الامني بنهج انعدام الثقة.



نبيل العبيدي: المعيقات قد تكون فرصاً للإنجاز والتطور



تحدث المستشار والباحث نبيل العبيدي عن معوقات الحكومة الإلكترونية في الكويت، مؤكدا على أنها قد تكون فرصا للإنجاز والتطور، مفصلا المعيقات بنوعين مرئي وغير مرئي، مثل غياب المعيار لقياس التحول الرقمي، ومعيار العوائد المباشرة وغير المباشرة، وعدم وجود تدوير أصول البرمجيات بين الوزارات والهيئات، غياب مكتب إدارة المشاريع الذي يقوم بتوحيد وإنشاء وإدارة عمليات التخطيط والتشغيل، وغياب مكتب الجودة لرفع مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمات.



وأضاف العبيدي انه على الرغم من تحول العالم إلى الخدمات الإلكترونية ثم الرقمية ثم الذكية، إلا أننا ما زلنا نعيش في مرحلة المراهقة الإلكترونية، بمعنى ان الحكومة الإلكترونية لا يمكنها الاعتماد على الإدارة الإلكترونية الحالية الضعيفة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تطوير الموظف الذي يعد حجر الأساس في نجاح منظومة الحكومة الإلكترونية.



وتابع ان الأمم المتحدة تشجع الدول والحكومات على أستخدام التقنيات الرقمية التي تتمحور حول خدمة المواطن، إذ باتت تؤثر في ترتيب الدول على مؤشر الخدمات، مختتما انه لا بد من إعادة هيكلة الخدمات الحكومية من خلال التعاون المشترك بين كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجامعة الكويت.