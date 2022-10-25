احتفل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، بإنجاز مهم في تاريخ بورشه حيث أقام أمسية احتفالية بمناسبة مرور ‎20 عاما على طرح سيارة كاين.



ويمثل طرح سيارة كاين التي أطلقتها الشركة في العام ‎2002 منعطفا جديدا في تاريخ صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، حيث أرست أول سيارة ‎SUV‎ كاملة الحجم تنتجها بورشه معايير جديدة كليا اعتمدتها شركات السيارات الفاخرة والرياضية الأخرى‏.



وأكد هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويت أن سيارة كاين حققت نجاحا كبيرا لبورشه في الكويت، حيث عززت شعبية علامة بورشه التجارية لدى كثير من العملاء بما يتجاوز عشاق السيارات الرياضية ذات البابين، ومهدت الطريق لطرح سيارتي باناميرا ومكان‏.



وقال: أسست كاين عند إطلاقها لفئة جديدة من السيارات العائلية التي لم يكن لها مثيل من قبل في مجموعة بورشه، وجذبت شريحة واسعة من العملاء لعلامتنا التجارية، ولولاها ما كانوا سيزورون صالات العرض على الإطلاق.

ويمتلك الكثير من هؤلاء العملاء سيارات أخرى من بورشه تتضمن ‎911 وكايمن وبوكستر، إضافة إلى سيارة كاين، لذلك أردنا أن نحتفل بكاين، وأن نوجه الشكر لكثير من عملائنا المخلصين.



وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تم إنتاجه محليا يسلط الضوء على الأجيال الثلاثة لسيارة كاين على مدار ‎20 سنة مع مسابقة ترفيهية طرح فيها مقدم الحفل ‎20 سؤالا لاختبار معلومات المشاركين عن بورشه وكاين، ثم قدمت للفائزين جوائز قيمة‏.



وأقيمت الاحتفالية في ‎Plot-40‎ في منطقة الشويخ الصناعية، وقد شارك العملاء ووسائل الإعلام في العديد من الأنشطة التي تضمنت مشاهدة مقطع فيديو باستخدام تقنية الواقع الافتراضي يكون فيه الشخص محاطا بجميع أجيال كاين الثلاثة‏.



وأسهم طرح كاين في تعزيز إيرادات الشركة دون التفريط في السمات الرياضية لسيارات بورشه، وقد أصبحت السيارة منذ إطلاقها في العام ‎2002 من الدعائم الأساسية لنجاح بورشه على مستوى العالم وواحدة من أعلى سيارات ‎SUV‎ الفاخرة مبيعا في الكويت‏.



وأشار مرعي إلى أن الاحتفالية أبرزت العلاقة الوثيقة بين كاين وبورشه والعملاء في الكويت.

وأضاف: اعتبر الكثير من العملاء ووسائل الإعلام المرموقة، والتي شهد بعضها إطلاق أول طراز ‎E1‎ في العام 2002‏، أن سيارة كاين غيرت صورة بورشه في أنظارهم، حيث نجحت الشركة في إنتاج السيارات الرياضية التي تلائم أسلوب الحياة الكويتي بعد أن كانت شركة متخصصة في السيارات الرياضية.

وقد أتاحت السيارة لعشاق المغامرة استكشاف المناطق النائية في الكويت، فيما قدمت للآخرين فرصة امتلاك سيارة عائلية من بورشه للمرة الأولى.



واختتم حديثه قائلا: تقدم بورشه اليوم مجموعة كبيرة من السيارات العائلية مثل باناميرا ومكان وتايكان صالون الكهربائية الجديدة، ويعتبر إطلاق كاين قبل ‎20 عاما حجر الأساس في ابتكار كل هذه الطرازات.

حافظت كاين على شعبيتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال طرازاتها المتنوعة مثل كاين توربو ‎GT‎ التي حققت نجاحا كبيرا في المنطقة. ومازلنا نتوقع ‎20 عاما آخر من النجاح أمام سيارات بورشه من فئة SUV.