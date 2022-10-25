دمشق ـ هدى العبود



عبر الفنان السوري أحمد الأحمد عن استمتاعه للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، الذي اختتمت انشطته الاسبوع الماضي.



كما اعتبر الأحمد ان مصر مهيأة لاستلام دفة الاعمال المشتركة بسبب امتلاكها العديد من القضايا المهمة، اضافة الى تنوع وسائل العرض سواء المنصات وغيرها.



وجسد الأحمد شخصية «سياف» في المسلسل المصري «العائدون» رمضان 2022، وقال عن تجربته هذه لبرنامج «مساء dmc»، إنها الأولى من حيث الوزن والثقل، كون العناصر متكاملة من نص إلى فريق العمل، مضيفا أن «ردود فعل الجمهور بعد العرض كانت عفوية مثل سياف وكان خوفنا كتير لأنه شرير».