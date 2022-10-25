تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد محمد حسين،، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله، وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة د. عبدالله بوحبيب حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.