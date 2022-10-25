عبدالكريم العبدالله



حذر استشاري طب وجراحة العيون د.يوسف الظفيري من النظر مباشرة إلى أشعة الشمس، أثناء حدوث الكسوف، لأنها قد تؤدي إلى عاهة مستديمة للعين وفقدان البصر كليا، ولا تجدي معها أي علاجات.



وأكد الظفيري خطورة النظر إلى قرص الشمس والذي سيحدث اليوم الثلاثاء خاصة وقت الكسوف من دون ارتداء النظارات المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على العين تسبب ضررا شديدا في شبكية العين في حالات يطلق عليها «عمى الكسوف الشمسي»، وهو مرض يصيب من يحدقون أبصارهم في قرص الشمس مباشرة لمتابعة عملية الكسوف، فيؤدي ذلك إلى إتلاف الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين، بسبب التعرض للأشعة ذات الطاقة العالية.



وشدد الظفيري على ضرورة منع الأطفال من النظر إلى الكسوف لتفادي الأخطار المحتملة على عيونهم، والتي قد لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن.



وأوضح أنه إذا تعرض الإنسان للكسوف بطريقة غير آمنة، فقد لا يكون الضرر واضحا على الفور، حيث لا يمكن الشعور باحتراق شبكية العين. ولكن قد يبدأ البعض بملاحظة بعض التغيرات التي تطرأ على البصر في غضون ساعات، والتي قد تتلاشى لدى عدد منهم في اليوم التالي.



وتظهر أعراض «اعتلال الشبكية الشمسي»، وفقا لورقة بحثية نشرت عام 2001 من قبل الكلية الملكية لأطباء العيون في المملكة المتحدة، عادة بعد حوالي 12 ساعة من مشاهدة الكسوف، وقد تكون هذه الأعراض مؤقتة أو دائمة.