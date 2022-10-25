







باهي أحمد



وافق مساهمو شركة العقارات المتحدة، على صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد أمس بنسبة حضور بلغت ٧٨٫٢٧% ، كما وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس مالها بحوالي 24.3 مليون دينار ليرتفع من 118.8 مليون دينار إلى 143.1 مليون دينار.



وتتم زيادة رأس المال عبر إصدار عدد 242.6 مليون سهم عادي بالقيمة الاسمية، على أن يتم تخصيص 184.2 مليون سهم لمساهمي «أبراج المتحدة» بمعدل تبادل أسهم 0.64 سهم جديد في رأسمال «العقارات المتحدة» مقابل كل سهم واحد في رأسمال «أبراج المتحدة»، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل «العقارات المتحدة» بالشركة.



كما سيتم تخصيص حوالي 58.3 مليون سهم جديد لمساهمي شركة الضيافة القابضة بمعدل تبادل أسهم يبلغ 0.58 سهم جديد في رأسمال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة الضيافة القابضة.



وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا، على أن الاندماج بين الشركة وكل من أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة بطريق الضم يحمل قيمة مضافة كبيرة لمساهمي الشركة الأم والمساهمين الجدد أيضا.



وأوضح حوا على هامش عمومية الشركة، أن العملية ستعزز من محفظة عقارات الشركة والعمل على تنوعها، حيث ستزيد بنحو 100 مليون دينار لتصل في مجملها إلى 700 مليون دينار، موزعة ما بين السوقين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن الشركة تهتم بإعادة هيكلة أصولها وعقاراتها، إلى جانب تنظيم السيولة المتداولة على أسهم الشركة مستقبلا في بورصة الكويت.



وقال إن الهدف الأساسي من الاندماج إعادة هيكلة ملكيات المجموعة وإعطاء حلول للمساهمين في «الضيافة» و«أبراج» من خلال استبدال أسهمهم بسهم مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفا إن عملية الاندماج ستعزز تنوع أصول «العقارات المتحدة» وتحقيق نمو بالإيرادات والأرباح التشغيلية للشركة، وتعزيز الكوادر البشرية، مما يعود بالنفع للمساهمين جميعا.



وأعطى حوا لمحة عامة عن الشركتين، قائلا إن «الأبراج المتحدة» تم تأسيسها منذ 15 عاما، وتمتلك مجموعة من العقارات في العاصمة مثل برج كيبكو وبرج الشهيد وبرج المدينة، والتي تم تطويرها جميعها من قبل «العقارات المتحدة»، أما «الضيافة» فقد تم تأسيسها منذ ما يقارب 16 عاما وتمتلك مشاريع في السوقين المصري واللبناني.



ولفت إلى أن آخر مشروعات «العقارات المتحدة» وهو المكون السكني لمشروع حصة المبارك، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه في النصف الأول من العام 2023، واستكمال أعمال الجزء التجاري بداية العام 2024، وأوضح أن نسبة الإنجاز في مشروع حصة تخطت الـ 60%، في حين بلغت نسبة المبيعات في أبراج حصة 80% وبيوت حصة نحو 70%.



وكشف حوا ان متوسط سعر الوحدات السكنية بأبراج حصة يبلغ نحو 300 ألف دينار.