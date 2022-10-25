ندى أبونصر



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي أن الجمعية حققت الكثير من الإنجازات طوال 50 عاما منذ تأسيسها عام 1972. وقال خلال احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي على تأسيسها: نحتفل بمرور 50 عاما على تأسيس الجمعية والإعلان عن افتتاح المهرجان الذي سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة كافتتاح صالة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين، والملتقى العربي للمكفوفين والذي يتزامن مع الأعياد الوطنية وسيتضمن بطولة خليجية لكرة الجرس ستنظمها جمعية المكفوفين الكويتية بالتعاون مع نادي المصير الرياضي للمكفوفين.



وأضاف: تعد «المكفوفين الكويتية» من الجمعيات التي تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا بها من خلال الزيارات الرمضانية كل عام لتلمس العقبات التي تواجه هذه الفئة وحلها وهناك توجيهات من الحكومة لتذليل جميع العقبات أمامهم، والاهتمام بمهرجان مرور 50 عاما على تأسيس جمعية المكفوفين.



بدوره، قال أمين سر جمعية المكفوفين الكويتية ورئيس اللجنة الإعلامية منصور العنزي إن الجمعية تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها، مبينا أن اليوبيل الذهبي يعتبر انطلاقة لعام من الاحتفالات التي تهدف لدعم أبنائنا المكفوفين في شتى المجالات ومن أبرزها تنظيم ملتقى المكفوفين العرب والذي يتضمن أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وتشارك فيه اكثر من 18 دولة، بالإضافة إلى بطولة لكرة الجرس الخاصة بالمكفوفين على مستوى دول الخليج والعديد من الفعاليات التي ستنظمها اللجان كالأمسيات الشعرية والأنشطة الترفيهية والجلسات الفنية وغيرها.



ولفت العنزي إلى أن هذه المسيرة تجسد مدى اهتمام القيادة السياسية على مدى الأعوام السابقة بهذه الفئة.



من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية فهد العازمي: نستذكر في هذا المؤتمر كل من شارك في تأسيس الجمعية ومجالس الإدارة السابقة والجهود العظيمة لكل من ساهم في تشييد هذا الصرح العظيم، مؤكدا أن الملتقى سيكون خلال شهر فبراير بالتزامن مع الأعياد الوطنية وهو تجمع كبير للمكفوفين العرب من العديد من الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص ذوي الإعاقة.