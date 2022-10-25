سامح عبدالحفيظ- رشيد الفعم



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وهم كل من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس د.عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

من جانب آخر، قال النائب ماجد المطيري إنه قدم حزمة اقتراحات بقوانين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين تشمل استحقاق المرأة الكويتية البالغة من العمر 40 عاما سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة أو أرملة، المساعدة المالية المخصصة لربات البيوت وزيادة بدل غلاء المعيشة من 120 إلى 240 دينارا وتخفيض نسبة القسط الإسكاني من 10% إلى 5% وزيادة مكافأة الطلبة إلى 350 دينارا وزيادة مكافأة التخصص النادر إلى 750 دينارا، بالإضافة إلى زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 100 دينار للأبناء و200 دينار للمعاق.

وذكر أن من بين الاقتراحات ما يقضي بتخصيص بيت الزكاة 200 دينار شهريا لكل من لديه بطاقة تثبت إعاقته.

من جهته، قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بشأن تأجيل أقساط القروض الإنشائية لأصحاب الطلبات الإسكانية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لحين الانتهاء من الخدمات الأساسية.

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