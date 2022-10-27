التقى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان برئيس المفاوضين للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة توماس ونتيل، حيث حضر اللقاء كل من ضرار الغانم ووفاء القطامي عضوي مجلس إدارة الغرفة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة. ويأتي هذا اللقاء في إطار إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التي بدأت منذ 22 يونيو 2022، حيث أوضح ونتيل، أنه من المؤمل أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وكذلك ايجاد فرص للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة في شتى المجالات.



من جانبها، أكدت الغرفة أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع هذه الخطوة لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة، وتعود بالمنفعة بشكل مباشر على تعزيز التجارة البينية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال تحرير تجارة السلع والخدمات، وإزالة العوائق وإضفاء مزيد من الأفضليات والإعفاءات التي تمنح للمصدرين والمستوردين والمستثمرين لتعزيز النمو والازدهار على الجانبين.