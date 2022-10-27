انطلاقاً من حرصه على دعم المرأة، وضمن مسؤولياته المجتمعية، أعلن بنك الخليج عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية والعروض للسيدات بمناسبة الشهر التوعوي بسرطان الثدي.



وعقد البنك عددا من الاتفاقيات مع مجموعة من المستشفيات والشركاء في القطاع الطبي، لتوفير خصومات وعروضا حصرية بهدف تسهيل وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السيدات بإجراء الفحوصات والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.



على صعيد متصل، نظم البنك مسابقة «واكاثون» بمشاركة العديد من موظفي البنك والجمهور في حديقة الشهيد إلى ندوة تعريفية بالمرض، كما تم توزيع نشرات توعوية على الموظفين للتعريف بحجم المشكلة محليا وعالميا، بهدف زيادة الوعي بمخاطر سرطان الثدي وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر للمرض، الذي يساعد على خفض عدد الوفيات بنسبة 40% على الأقل.



وأشارت الندوة التعريفية إلى أنه تم تشخيص نحو 2.3 مليون امرأة حول العالم في 2020 كمصابات بسرطان الثدي، وأن حصة المرض من إجمالي أمراض السرطان تصل على 40%، في حين تحتل الكويت المركز 27 عالميا في قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج «نحرص بشكل سنوي على المشاركة الفاعلة بمجموعة من المبادرات والفعاليات التوعوية لزيادة الوعي الصحي بالمرض، وتشجيع النساء على الفحص الدوري لتسهيل الاكتشاف المبكر للمرض».