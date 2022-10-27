الياسين: ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في المؤتمر والمعرض والجائزة



عبدالله الراكان



أعلنت جمعية العلاقات العامة الكويتية عن انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم الثالث وجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم في نسختها الثانية خلال فبراير المقبل تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو اللجنة العليا للمؤتمر جمال النصرالله إن المؤتمر سينطلق تحت شعار «استراتيجيات التعليم.. من التقليدية إلى الحداثة»، مؤكدا أننا في الجمعية حريصون على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق ننظم مؤتمر تكنولوجيا التعليم في نسخته الثالثة، آملين أن يحقق أهدافه، لافتا إلى أنه يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والمبادرات في التعليم أثناء أزمة كورونا، مشيرا إلى أن العالم واجه انتشار الفيروس وشهدت المؤسسات التعليمية تحديات وصعوبات غير مسبوقة في إدارة أعمالها.



وأضاف النصرالله: أكثر من 1.6 مليار طالب في 165 دولة اضطروا للانقطاع عن الذهاب للمدارس والجامعات جراء الجائحة، مؤكدا أن التنمية البشرية أساس رقي الأوطان، لذلك فالتعليم يعتبر من أهم ركائز خطة التنمية المستدامة وطموحنا هو المساهمة في الوصول لجيل من المتعلمين قادر على التعامل الإيجابي مع معطيات العصر، وبناء الشخصية الوطنية المتكاملة، معبرا عن شكره للجنة العليا للمؤتمر والتي تضم كلا من الوزير السابق للتربية والتعليم العالي د.رشيد الحمد والوزيرة السابقة د.موضي الحمود والوكيل المساعد بوزارة التربية رجاء بوعركي.



من جانبه، قال أمين سر الجمعية ورئيس اللجنة التنظيمية محمد الياسين إن المؤتمر سيناقش عبر جلساته على مدى يومين عدد من المحاور منها:



٭ استراتيجيات التعليم عبر الإنترنت، والتحديات التي تواجه المعلمين وأولياء الأمور.



٭ الدروس المستفادة من التجارب وتأثيرها على العملية التعليمية.



٭ التعليم عن بعد وأثره على الطلاب وانعكاسه على مهاراتهم وخبراتهم.



٭ آليات الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على التعليم والاستفادة من التجربة.



٭ سبل تعافي التعليم دون تكرار أخطاء الماضي، وإعادة البناء على نحو أفضل.



٭ كيفية تصميم أدوات تقييم أصيلة تقوم على مراقبة الأداء بشكل شامل لتقييم أداء الطلاب.



٭ المنصات التعليمية بين الواقع والطموح.



٭ التجارب المحلية والدولية للتعليم المدرسي والجامعي في ظل التعليم عن بعد.



لجنة التحكيم



بدوره، قال عضو لجنة تحكيم جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم د.حسين غلوم إنها تهدف الى تحفيز المؤسسات التعليمية على تصميم وتطبيق محتويات إلكترونية متميزة وخلق بيئة تنافسية لتطوير التعليم وإثراء عملية إنتاج المحتوى الإلكتروني.



مجالات الجائزة



واستعرض مجالات الجائزة، لافتا إلى انها تشمل «جائزة المدرسة الذكية» وتقدم لأفضل مدرسة توظف وسائل تكنولوجيا التعليم و«جائزة الجامعة الذكية» وتقدم لأفضل جامعة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية و«جائزة أفضل فكرة مشروع» ويكون عمل من إنتاج الطلبة يترجم الأفكار العلمية المبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي يمكن تطبيقها والاستفادة منها في فصول المستقبل، وجائزة «أفضل تطبيق ذكي».



جوائز تكنولوجيا التعليم بدعم فهد المعجل



أعلن نائب الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة فهد المعجل تحمله تكلفة جميع جوائز تكنولوجيا التعليم دعما منه لهذه الجائزة الهادفة.



وأشاد المعجل في كلمة له بدور الجمعية ومبادراتها الهادفة في خدمة المجتمع، مثمنا جهود مجلس إدارتها وما يقوم به من مؤتمرات وأنشطة في العديد من المجالات، معربا عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، لافتا إلى أنها من جمعيات النفع العام النشيطة والمؤثرة في المجتمع.