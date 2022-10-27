عبدالعزيز الفضلي



أوقفت وزارة التربية حافلات النقل لطلبة مدارس التربية الخاصة وذلك لعدم توافر مرافقين للطلبة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه من الصعب جدا ترك الطلبة الذين يعانون من اعاقات مختلفة بمفردهم في «الباص» دون مرافق، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامتهم، مشيرة الى ان اولياء امور الطلبة ابدوا استياءهم الشديد من النقص الذي تعاني منهم مدارس ابنائهم. وأوضحت المصادر ان مسؤولي ادارة التربية الخاصة التقوا اولياء الأمور وقاموا بشرح لهم عن اسباب عدم توافر مرافقين، لافتة الى انهم رفضوا فكرة ابقاء ابنائهم في الباص دون مرافق. وأضافت ان توافر المرافق يحتاج إلى اجراءات طويلة خاصة ان ذلك يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وبطلب من القطاع الإداري في وزارة التربية، داعية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني الى التدخل وإنهاء معاناة الطلبة وأولياء امورهم لاسيما انهم يحتاجون الى اهتمام وعناية خاصة.



من جانب آخر، أبلغت وزارة التربية الإدارات المدرسية بضرورة الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتخفيف ساعات العمل، وقالت في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها: يرجى التكرم بعمل اللازم نحو تنفيذ اعتماد تخفيف ساعات العمل لمدة ساعتين مدفوعة الأجر للموظف المعاق أو الموظفة المعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة، كما تخفض ساعات العمل لمدة ساعتين للموظف أو الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا (إعاقة متوسطة أو شديدة) وذلك بموجب شهادة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مبينا بها اسم الموظف المستفيد من تخفيض ساعات العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.