دارين العلي



يستعد فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء لتنفيذ حملة موسعة على منطقة الشويخ الصناعية لرصد التعديات والمخالفات على الشبكة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» ان الحملة ستشمل كامل المنطقة بسبب كثرة الشكاوى من التعديات التي تثقل كاهل الشبكة، لافتا إلى انه لن يتم التهاون مع أي من هذه المخالفات.



ولفت الى ان الحملة ضمن سلسلة الحملات التي تنفذ حاليا، حيث بلغ عدد المحاضر خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية 13 محضر ضبط واثبات حالة متنوعة ما بين سرقة تيار وتغيير مصهرات وحالات هدر وتمديدات مخالفة.



وفي سياق متصل، أوضح ان وتيرة قطع التيار عن سكن العزاب متسارعة في المنطقة الشمالية بالتعاون مع لجنة العزاب، حيث بلغ عدد العقارات التي تم قطع التيار عنها اكثر من 250 عقارا في محافظتي الفروانية والجهراء.