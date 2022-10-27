عبدالكريم العبدالله



افتتح مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري عيادة العيون في مركز عبدالرحمن الزيد بمنطقة مبارك العبدالله بحضور رئيسة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة د.باسمة القلاف ورئيس مجلس أقسام العيون د.أحمد الفودري ورئيسة قسم العيون في مستشفى جابر الأحمد د.حنان الكندري ورئيسة المركز د.حنان الفضالة.



وأكد د.وليد البصيري في تصريح لـ «الأنباء» أن افتتاح عيادة العيون في مركز عبدالرحمن الزيد الصحي بمنطقة مبارك العبدالله جاء ثمرة تنسيق بين قسم العيون في مستشفى جابر الأحمد والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الأولية في منطقة مبارك الكبير الصحية.



وبين أن هناك تصورا لتطوير جميع الخدمات في الأقسام الفنية في المراكز الصحية بمنطقة مبارك الكبير الصحية، لافتا إلى أن هذه بادرة مهمة لتطوير التعاون بين الرعاية الأولية ومستشفى جابر الأحمد، بحيث يتم تقديم خدمة متكاملة لجميع المواطنين والمقيمين في منطقة مبارك الكبير الصحية.



ولفت د.البصيري إلى أن الخدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية ستقدم للمواطنين والمقيمين، أما الخدمة الطبية في مستشفى جابر الأحمد فهي للكويتيين فقط حسب القرار الوزاري والتنظيمي.



وكشف عن تنسيق مع منطقتي حولي والأحمدي الصحيتين للانتهاء من نقل الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملين في المراكز الصحية التي نقل تبعيتها لمنطقة مبارك الكبير الصحية خلال نهاية العام.



وأعلن أن الخطة الاستراتيجية الفنية في منطقة مبارك الكبير الصحية ستطور العيادات التخصصية في المراكز الصحية عبر التوسع في العيادات تسهيلا على المراجعين وتخفيف الضغط عن مستشفى جابر، بحيث يكون المركز الصحي شبيها بـ «مستشفى مصغر».



من جانبه، أكد رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري لـ«الأنباء» على الاستمرار في التوسع بخدمات العيون على مستوى الرعاية الصحية الأولية بهدف تقليل الضغط على المستشفيات والتسهيل على المراجعين، مشيرا الى أن مجلس أقسام العيون يتبع سياسة «اللامركزية» في التوسع بالخدمة بهدف تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين في مختلف المرافق الصحية التي تضم أقسام وعيادات للعيون.



من جانبها، قالت رئيسة وحدة الرعاية الصحية الاولية في منطقة مبارك الكبير الصحية د.باسمة القلاف إن المناطق التي ستغطيها عيادة العيون في مركز عبدالرحمن الزيد الصحي هي «مبارك العبدالله - مشرف - بيان»، مشيرة الى أن هذه العيادات ستقلل مدة المواعيد وستسهل الوصول للعيادة، فضلا عن تقليل الضغط على مستشفى جابر الأحمد.



وأوضحت أن العيادات تستقبل الحالات غير الطارئة المحولة من المراكز الصحية المعنية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية، معتبرة افتتاح هذه العيادات إضافة متميزة لتحسين الخدمات الطبية في الرعاية الأولية.



من ناحيتها، قالت رئيسة قسم العيون في مستشفى جابر الأحمد د.حنان الكندري ان هذا الافتتاح يأتي من منطلق الرؤية الجديدة لمجلس اقسام العيون برئاسة د.أحمد الفودري في تطبيق «اللامركزية» وتوزيع الخدمات الطبية لأقسام العيون على مناطق الكويت.



وبينت ان قسم العيون في مركز عبدالرحمن الزيد يضم عيادتين يوميا مع عيادة فحص النظر وتشمل فحوصات العين العام والشامل، وفحص قاع العين لمرضى السكري والضغط وقياس ضغط العين وفحص النظر للكبار والصغار.



من جانبها، قالت رئيسة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي بالإنابة د.حنان الفضالة إن عيادات العيون في المركز ستعمل من الساعة 7:30 حتى 1 ظهرا، لافتة الى أنه بالتنسيق مع مسؤول العيادات الخارجية بمستشفى جابر الأحمد د.عمر عبدالرازق ستستقبل العيادة 50 مراجعا يوميا موزعين على 20 مراجعا من مشرف و20 من بيان و10 مراجعين من منطقة مبارك العبدالله.