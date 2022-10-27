كشف أحدث تقرير صادر عن إرنست & يونغ (EY)، حول نشاط الاكتتابات العامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن زيادة كبيرة بعدد الشركات التي تم إدراج أسهمها للتداول في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 288% على أساس سنوي، في صفقات جمعت 14.7 مليار دولار، بارتفاع كبير قدره 550% في قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من 2021.



وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 7 اكتتابات أولية خلال الربع الثالث من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، ليرتفع العدد الإجمالي للاكتتابات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 31 اكتتابا.



أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 992 اكتتابا منذ بداية العام وحتى الآن، جمعت عائدات بقيمة 146 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 44% في عدد الاكتتابات و57% في عائداتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك على خلفية استمرار تحديات الاقتصاد الكلي المتزايدة، وعدم اليقين في السوق، وزيادة التقلبات، وانخفاض أسعار الأسهم العالمية. ومع ذلك، فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لايزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث استمر نشاط الصفقات التي تم تنفيذها والصفقات المرتقبة في الحفاظ على زخمه على الرغم من ضعف المعنويات العالمية.



وفي تعليقه على هذا الأداء، قال رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» براد واتسون: «على الرغم من التراجع الكبير في أحجام وقيم الاكتتابات العامة في معظم الأسواق العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمرة في المضي قدما في اتجاه مغاير، مع الاستمرار بتسجيل عمليات إدراج جديدة بالربع الثالث».



وأضاف: «على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستحوذان على أغلب صفقات الاكتتابات الجديدة، إلا أنا نلمس أيضا علامات متزايدة على النشاط المستقبلي الواعد في بعض الأسواق بالمنطقة، لاسيما الكويت وعمان وقطر».



وهيمنت المملكة العربية السعودية على نشاط عمليات الإدراج في الربع الثالث من عام 2022 مع اكتتابين عامين في السوق الرئيسية «تداول»، و3 اكتتابات عامة في «نمو» السوق الموازي، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 490 مليون دولار.



وكان اكتتاب شركة الآمار الغذائية هو الأكبر في هذا الربع، مع عائدات بلغت 326 مليون دولار، وتم تجاوز الاكتتاب حوالي 48 مرة. كما جمعت شركة نقي للمياه عائدات بقيمة 110 ملايين دولار وتم تجاوز اكتتابها بأكثر من 30 مرة. أما الاكتتابات الـ 3 الأخرى في «نمو» السوق الموازية، فكانت لشركة نت وركرس السعودية للخدمات، والشركة الدولية للموارد البشرية، وشركة نبع الصحة للخدمات الطبية، وجمعت عائدات إجمالية بنحو 54 مليون دولار.



وتمكنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي بالإمارات العربية المتحدة، من جمع أكثر من 1 مليار دولار، في أكبر اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالربع الثالث، ورابع أكبر اكتتاب في المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد تم تجاوز الاكتتاب أكثر من 49 مرة عبر جميع الشرائح بإجمالي طلب بلغت قيمته 50.2 مليار دولار. كما عاد نشاط الاكتتابات العامة إلى المغرب لأول مرة منذ العام الماضي، من خلال اكتتاب شركة ديستي تكنولوجيز المغربية لتكنولوجيا المعلومات، والذي جمع نحو 17 مليون دولار في بورصة الدار البيضاء.



وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاما قويا آخر لصفقات الاكتتابات العامة وأنشطة التداول، وذلك على خلفية استمرار ثقة المستثمرين على الرغم من التحديات المالية في جميع أنحاء العالم.



وأضاف: نتوقع أن يستمر هذا المسار على ما هو عليه خلال الربع الأخير من العام، حيث أنهت العديد من الشركات المهمة في المنطقة اكتتاباتها العامة. ونحن نتوقع أيضا زيادة عمليات الإدراج المزدوج للاستفادة من تنويع مصادر السيولة، وعمليات سحب الاستثمارات الحكومية المتواصلة في الإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى.