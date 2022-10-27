محمود عيسى



قالت صحيفة يوراسيان تايمز إن الكويت تملك 6.1% من الاحتياطيات النفطية العالمية، لتحل في المركز السادس على قائمة الدول الرئيسية ذات النسبة المئوية الأعلى للاحتياطيات، حيث جاءت فنزويلا في الصدارة باحتياطيات بلغت 18.2%، تلتها السعودية بـ 16.2%، ثم كندا ثالثا بـ 10.4%، وإيران بالمركز الرابع مستحوذة على 9.5% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.



وحلت العراق في المركز الخامس بنسبة 8.7%، ثم الكويت سادسا بـ 6.1%، والإمارات سابعا بـ 5.9%، ثم روسيا 4.8%، وليبيا 2.9%، والولايات المتحدة 2.1%، والصين 1.5%، والهند 0.29%، وأخيرا باكستان بالمركز الثالث عشر بنسبة 0.021%.



وقالت الصحيفة الهندية انه حسب الأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن العالم يستهلك ما يقرب من 98 مليون برميل من النفط الخام يوميا او نحو 35 مليار برميل في السنة. وتبلغ احتياطيات النفط العالمية المؤكدة حاليا 1650 مليار برميل تقريبا، وسيستغرق انتاجها نحو 47 عاما، ولم يشهد العقد الماضي أي إضافات لاحتياطيات النفط العالمية المعروفة.



وأشارت الصحيفة في تحليل بقلم المشير الجوي انيل كوبرا ان الحرب الروسية- الأوكرانية سلطت الأضواء من جديد على الحاجة إلى إدارة سلاسل التوريد اللوجستية وكيف يمكن للإمدادات غير المنتظمة أن تصيب جميع العمليات الاستراتيجية والتكتيكية بالخلل، كما يمكن أن تؤثر أيضا على الحياة اليومية للناس، فقد يكون انقطاع الطاقة الكهربائية أو شح البنزين والغاز في الشتاء القادم عقابا كبيرا للأطراف ذات العلاقة بالحرب الدائرة حاليا.



وبرر المحلل ذلك بالقول أن المنتجات البترولية ما زالت تمثل أصولا استراتيجية مهمة وتبقى الشريان الذي يضخ دماء الحياة في جميع وسائل النقل ومرافق إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة للعديد من العمليات الصناعية.



وزاد أن احتياطيات النفط والغاز هي نعمة الطبيعة لعدد قليل فقط من المناطق المختارة من العالم. وتعد معظم الاقتصادات الكبيرة في أوروبا والصين واليابان والهند، من بين دول أخرى، من أهم المستوردين للمنتجات البترولية.



وقد أدت العقوبات الأميركية على النفط الإيراني والروسي إلى اضطراب ديناميكيات العرض والطلب بشكل كبير، ولكن منظمة أوپيك غالبا ما تلعب دور كارتل للتحكم في الإنتاج وبالتالي التأثير على الأسعار.