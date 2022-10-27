قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا جاء كالتالي:



مساهمة في حل قضية الازدحام المروري، ولتخفيف التوتر النفسي والأسري الناتج عن وجود ساعات عمل رسمية جامدة.



ونظرا لنجاح تطبيق نظام (ساعات العمل المرنة) عالميا، وما يحققه من مزايا تتمثل بمنح المواطنين الحرية في تنظيم حياتهم العملية لتتلاءم مع احتياجاتهم الشخصية والتنقل بشكل أيسر في غير أوقات الذروة، وتشغيل المرافق العامة لمدة اطول، اما قبل اوقات الدوام الرسمي بالنسبة للموظفين الراغبين بذلك مقابل انصرافهم في وقت مبكر او بعد اوقات الدوام الرسمي بالنسبة للموظفين الراغبين بذلك مقابل قدومهم للعمل متأخرا، فإنه يتعين تطبيق هذا النظام في المرافق الحكومية مع وضع ضوابط وشرائح للنظام بما يحقق الاختيارية، والمرونة، والانتاجية للموظف، والاستمرار والانتظام للمرفق العام.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي «تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية بما لا يخل بحقوق الموظف وانتظام المرفق العام وانتاجيته».



كما قدم فهاد اقتراحا آخر جاء كالتالي: لما كان تلبية متطلبات طلابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم اولوياتنا ولتخفيف العبء عنهم وايضا لتمكينهم من الاندماج والتعايش مع المجتمع. لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي «إنشاء فصول دراسية خاصة في كل المحافظات لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يخصص لهم في كل محافظة مدرسة بنين وبنات تحتوي على فصول دراسية خاصة لهم تلبي احتياجاتهم الدراسية والصحية لتحقيق الاندماج والتعايش في المجتمع، علما بأنه لا يوجد سوى مدرسة واحدة على مستوى الكويت موجودة في حولي وينصب فيها جميع ابنائنا من مختلف المناطق لما يسبب ارهاق وتأخير لهم في الذهاب بشكل يومي».