

كرم وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء عددا من المبدعين الخليجيين من ضمنهم الكويتيان محمد الفارسي وعواطف البدر على هامش أعمال الاجتماع الـ 26 لوزراء الثقافة بدول المجلس المنعقد في الرياض.



وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسي الأنصاري، في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل، ان هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا لما قدمه المبدعون الخليجيون من إسهامات مشهودة على مدى سنوات من العطاء.



وأضاف ان هذا التكريم يعتبر تقديرا وتكريما أيضا للساحة الثقافية الكويتية والمثقفين الكويتيين الذين يعتبرون روادا في المجال الثقافي على مستوى المنطقة، مبينا أن المبدعين الكويتيين يعدون قدوة للشباب في العمل والعطاء والإبداع.



وأعرب د.الأنصاري عن خالص التهنئة لجميع المكرمين المبدعين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي جاء في تجمع خليجي أخوي يعكس الترابط الأخوي والتعاون بين أبناء دول المجلس.



من جهته، أعرب محمد الفارسي في تصريح مماثل لـ «كونا»، عن السعادة والفخر بهذا التكريم على مستوى دول مجلس التعاون، متمنيا أن يستمر مثل هذا التكريم لكل من يستحقه من أبناء دول مجلس التعاون.



وقال: إن هذا التكريم يأتي تتويجا لكل الجهود التي بذلها خلال عمله في مجال التربية والإعلام والفنون التشكيلية في الكويت، مشيدا بقيام وزراء الثقافة الخليجيين بهذا التكريم ولكل الجهود المبذولة لتنظيم هذا الملتقى.



وشهد الحفل أيضا تكريم عدد من المتخصصين والباحثين في مجال الآثار والمتاحف والمتاحف الخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.



وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قد ترأس في وقت سابق اليوم وفد الكويت المشارك بأعمال الاجتماع الـ 26 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض.