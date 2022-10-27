عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية «الداخلية» و«الصحة» و«الإطفاء» والبلدية و«الكهرباء» بضبط إحدى الشركات التي تستخدم سبعة محلات ومخزنين في منطقة السالمية، حيث يقوم المخالف بجمع عدة أنواع من زيوت وشامبو الشعر ومساحيق التجميل والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية لتغيير تواريخ انتهاء صلاحيتها لتواريخ أخرى حديثة ومستقبلية باستخدام طابعة وأختام.



كما يقوم المخالف بإعادة تركيب عدة منتجات أخرى منها وصناعتها من جديد، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، وتم العثور على كميات وعبوات كثيرة تقدر بالآلاف من القطع المنتهية الصلاحية والمعاد تركيبها مخزنة في المخازن في بيئة غير صالحة للتخزين.



وقام فريق الرقابة التجارية بضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق استمرت لعدة أيام بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وأغلقت الوزارة المنشآت التابعة للشركة وحصر المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.