تقدم المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبد الحميد الدوسري بالشكر والتقدير، لجمهور المتبرعين الداعمين لمشاريع تراحم وحملاتها التسويقية الخيرية والإنسانية، وتحديداً في المشروع الأسبوعي الذي تطرحه الجمعية تسويقياً الجمعة من كل أسبوع.

وقال الدوسري في تصريح صحافي نشكر أهل الكويت الكرام أصحاب الأيادي البيضاء الذين يمدون آياديهم بالخير والعون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في كل مكان، عبر مشاريعنا وبرامجنا المختلفة.

وأوضح الدوسري أن تراحم الخيرية لمست تجاوباً وتفاعلاً مميزاً من أهل الخير والعطاء، خلال المشروعات التي أطلقتها خلال الفترة الماضية داخل الكويت وخارجها، كمشروع الكراسي المتحركة لذوي الهمم في مخيمات الشمال السوري، ومشروع حليب الأطفال للنازحين اليمنيين والسوريين، ومشروعات سقيا الماء، والمصروفات الدراسية داخل الكويت، إلى جانب الحملات الإغاثية الكبرى في الصومال وباكستان، وكذلك الحملات الموسمية، موضحاً أن الجمعية مستمرة في تنفيذ المشاريع الخيرية التي أقرها المتبرعون والمحسنون الكرام ليصل عطاؤهم وخيرهم للفقراء والمساكين في المناطق شديدة الاحتياج.

هذا وقد أعلن الدوسري عن قيام الجمعية بإطلاق حملتها السنوية لدفء الشتاء داخل الكويت وخارجها، بتقديم مستلزمات الشتاء من خيام وبطانيات وملابس ومواد تدفئة للفئات المحتاجة والاسر المتعففة، داعياً أهل الخير والعطاء لمد يد العون بالمشاركة في هذه الحملة المباركة، لما في ذلك من رحمة بالضعفاء وتلبية لاحتياجاتهم وتخفيفا لمشقة الشتاء عليهم،

واختتم الدوسري تصريحه بتجديد الشكر والتقدير للمتبرعين الذين اعتادوا رسم البسمات على وجوه آلاف المحتاجين والمنكوبين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.