محمد راتب

تم تشكيل مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية برئاسة فهد جمعان فهد الهران، وبدر محمد عبد الرحيم الكندري نائبا للرئيس، ومسلط عبدالله محمد المطيري أمينا للسر، ومبارك رفاعي سعود المطيري أمينا للصندوق، وخالد مفرح الدلماني رئيسا للجنة المالية والإدارية، وشباب عبدالله نحو رئيسا للجنة المشتريات، وراشد سمير الظفيري رئيسا للجنة الاجتماعية والخدمات، ومحمد عبدالله سعد الفضلي رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدر هادي العازمي عضوا، وقد تم التشكيل بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية حمود المطيري.



وكانت انتخابات جمعية جابر الأحمد التعاونية أسفرت عن فوز مبارك المطيري بالمركز الأول بحصوله على 339 صوتا، تلاه فهد الهران بالمركز الثاني 336 صوتا، ثم بدر الكندري 325 صوتا، وحل رابعا مسلط المطيري 313 صوتا، ثم خالد الدلماني 285 صوتا، وسادسا بدر العازمي 269 صوتا، ثم سابعا محمد الفضلي 245 صوتا، وثامنا شباب عبدالله طلب نحو 241، وحل تاسعا راشد الظفيري 229 صوتا.