أكدت العضو الشرفي لجمعية المياه الكويتية الشيخة سهيلة الصباح ضرورة تنفيذ برامج ودورات التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها بهدف غرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعي بقضايا المياه لدى المتخصصين وأجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم في التعامل مع المياه. جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة سهيلة الصباح لـ «كونا» أمس عقب حفل ختام المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي لموظفي الدولة لرفع كفاءة المياه في الابنية الحكومية في الكويت (كفاءة) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمعهد العربي للتخطيط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وقالت الشيخة سهيلة الصباح إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بقضايا التوعية لترشيد استهلاك المياه لمختلف الفئات وتحديدا طلبة المدراس بهدف رفع الوعي المائي ونشر رسائل التوعية وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.



من جانبه، قال رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أنه تمت الاستعانة بشركة استشارات هندسية دولية للتدريب وتم منح المشاركين فيه شهادات معتمدة دوليا من الجهات الألمانية في مجال كفاءة المياه في الأبنية وكشف التسرب ومعالجته.