يأمل نابولي في تفادي المفاجآت ومواصلة نتائجه المميزة عندما يستقبل ساسوولو غدا السبت في افتتاح المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويحتل «البارتينوبي» صدارة ترتيب «الكالتشيو» برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه ميلان.



ومازال نابولي الأفضل على الساحة الأوروبية، فلم يخسر أي مباراة من 16 خاضها في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، بالإضافة إلى شراهة مهاجميه الكبيرة في تسجيل الأهداف، وهو ما يعول عليه المدرب لوشيانو سباليتي، ففريقه تلقى 13 هدفا إلا أن لاعبيه سجلوا 46 هدفا في جميع المسابقات.



ويحاول إنتر ويوفنتوس سابع وثامن الجدول التقدم أكثر نحو المقدمة، حيث يستقبل «النيراتزوري» منافسه سمبدوريا، فيما يحل الثاني ضيفا على ليتشي صاحب النتائج المتواضعة.



ألمانيا



تنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري الألماني، حيث يلتقي فيردر بريمن مع هرتا برلين، وبايرن ميونيخ مع ماينتس، ولايبزيغ مع باير ليفركوزن، وشتوتغارت مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع بوخوم، وآينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند.



وبات الجميع ينتظر عودة البايرن، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، إلى الصدارة في ظل إخفاق المنافسين الكبار في الوصول إليها، ويدرك الجميع أن صدارة فرايبورغ ثم يونيون برلين المتصدر الحالي برصيد 23 نقطة ما هي إلا فقاعات مجتهدين يفتقدون ثقافة الاستمرارية في القمة، ويلعب العملاق البافاري على أرضه أمام ماينتس، وفوزه يمنحه الصدارة مؤقتا.



فرنسا



يأمل لانس في فض شراكة المركز الثاني مع لوريان عندما يستضيف تولوز (العاشر) اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ 13 من بطولة فرنسا، فيما يبدو باريس سان جرمان حامل اللقب مرشحا لتعزيز الصدارة أمام ضيفه تروا غدا.



ويتقاسم لانس المركز الثاني مع لوريان برصيد 27 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للأول وبفارق 5 نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر وبطل الموسم الماضي.



ويلعب غدا أيضا ستراسبورغ مع مرسيليا.