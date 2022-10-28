بحث سفيرنا في الولايات المتحدة جاسم البديوي مع كبار المسؤولين في ولاية نبراسكا التعاون الثنائي في مجال الامن الغذائي وفرص الاستثمار المتاحة في الكويت.



وقال السفير البديوي، في تصريح لـ «كونا» عقب مباحثاته مع المسؤولين وعلى رأسهم حاكم ولاية نبراسكا بيت ريكيتس، «نأمل في تبادل الخبرات وتوطيد التعاون لاسيما في مجال الامن الغذائي والذي يشكل تحديا عالميا».



واضاف ان الجانب الأميركـــي ثمـــن مواقف الكويت ازاء الولايات المتحدة والتنسيق الذي تجريه في مجال الامن الغذائي ومجالات الاخرى.



وأكد حرص الكويت على تعزيز التعاون في مجال الامن الغذائي على مستوى عالمي، مشيرا الى اعلان مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي انشاء «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي» بهدف الحد من تداعيات ازمات عالمية قد تؤثر سلبا في نظام الامن الغذائي.



من جهته، قال حاكم ولاية نبراسكا ريكيتس في تصريح مماثل لـ «كونا» ان «الكويت حليف رئيسي في الشرق الاوسط لبلادنا وشريك تجاري مهم لنبراسكا».



وتقدم بجزيل الشكر لسفير الكويت على زيارته لبحث هذه المواضيع المهمة، فيما اعرب كبار المسؤولين عن الامل في استمرار المباحثات بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على شعبي الكويت وولاية نبراسكا.