الخطوط القطرية تسيّر 35 رحلة أسبوعية من الكويت تمكِّن من خلالها المسافرين من السفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي

هولتسنايدر: نتطلع لأن تكون زيارة الولايات المتحدة ضمن مخطط عملاء «القطرية» لقضاء عطلاتهم القادمة

قليلات: «القطرية» تتيح خيارات سفر مريحة للمسافرين من الكويت إلى شبكة واسعة من الوجهات في أميركا



أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن المشاركة في أسبوع مهرجان «اكتشف أميركا» الذي تقام فعالياته من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري.



واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم الخطوط الجوية القطرية خصماً بقيمة 15% للمسافرين من الكويت إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، وهي أتلانتا وبوسطن وشيكاغو ودالاس فورت-ورث وهيوستن ولوس أنجيليس وميامي ونيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وسياتل، والعاصمة واشنطن.



وأقامت الخطوط الجوية القطرية ضمن الاحتفالات فعالية سفر وسياحة يوم الاثنين 25 أكتوبر، حيث ألقى القائم بالأعمال الأميركي لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، كلمة أمام الحضور تطرق خلالها إلى العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة والكويت.



وقال هولتسنايدر: «أشكر الخطوط الجوية القطرية على دعوتهم لي للمشاركة في هذه الفعالية المهمة التي تسلط الضوء على السياحة في الولايات المتحدة الأميركية ضمن فعاليات أسبوع (اكتشف أميركا) الذي يقام للمرة الثامنة، مضيفا: نتطلع لأن تكون زيارة الولايات المتحدة ضمن مخطط عملائهم لقضاء عطلاتهم القادمة».



وقال نائب أول الرئيس للأقاليم الشرقية في الخطوط الجوية القطرية مروان قليلات: «يسعدنا المشاركة في أسبوع اكتشف أميركا بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في الكويت للعام الرابع على التوالي.



وأضاف: تؤكد مشاركتنا في هذا الحدث المهم التزامنا بإتاحة خيارات سفر مريحة لجميع المسافرين من الكويت إلى شبكة واسعة من الوجهات في الولايات المتحدة. كما بإمكان المسافرين الاستفادة من شراكتنا مع كل من طيران جت بلو والخطوط الأميركية للسفر إلى العديد من الوجهات الرئيسية مثل ديترويت وأورلاندو».



ويعد أسبوع «اكتشف أميركا» مهرجانا سنويا يحتفل بالشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت، حيث يسلّط الضوء على أفضل ما تقدمه الولايات المتحدة من المأكولات التقليدية والمطاعم وعروض الأفلام فضلاً عن السياحة والأزياء والرياضة والتعليم، بالإضافة إلى الخبرة العريقة في مجال إدارة الأعمال.



وتسير الخطوط الجوية القطرية حالياً 35 رحلة أسبوعية من الكويت، تمكّن من خلالها المسافرين من السفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية من خلال مقر الناقلة، مطار حمد الدولي.



يُذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد حصلت مؤخرا على جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2022، أو تتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد فوزها بجائزة الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق لتضاف إلى حصيلة جوائزها التي حصلت عليها في الأعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022).



وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليا إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز جائزة «أفضل مطار في العالم» من شركة سكاي تراكس العالمية 2022.