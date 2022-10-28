هولتسنايدر لـ «الأنباء»: مازالت هناك أنشطة متعددة ضمن مهرجان «اكتشف أميركا» منها عرض سيارات وجولة بدراجات «هارلي ديفيدسون»



حنان عبدالمعبود



في ليلة موسيقية مخملية ضمن فعاليات أسبوع «اكتشف أميركا» في نسخته الثامنة، أقامت فرقة الجاز الأميركية «Huntertones» من مدينة بروكلين أمسية موسيقية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



وعلى هامش الأمسية، أعرب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر عن سعادته بتمكن الفرقة من عرض موسيقى الجاز والاستمتاع بالموسيقى الأميركية الجميلة بالكويت ضمن مهرجان أسبوع «اكتشف أميركا» في نسخته الثامنة.



وأشار هولتسنايدر إلى أنه لاتزال هناك العديد من الفعاليات ضمن مهرجان «اكتشف أميركا» لهذا العام، داعيا الجميع إلى الحضور والمشاركة فيها والاستمتاع بفقراتها، حيث هناك مازال هناك عروض للفرقة الموسيقية، بالإضافة إلى عرض للسيارات في مقر السفارة الأميركية اليوم الجمعة، وجولة على دراجات «هارلي ديفيدسون» على جسر الشيخ جابر الأحمد، يوم غد السبت.



واختتم هولتسنايدر حديثه بتقديم الشكر إلى جاك وفرقته الموسيقية على ما قدموه من عروض مميزة.