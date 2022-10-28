أعلنت مجموعة مركز سلطان، المالكة والمشغلة لسلسلة من الأسواق المركزية الرائدة في الكويت والمنطقة عن استضافتها لأسبوع «اكتشف أميركا» في مراكزها في السالمية وسوق شرق والجابرية وسلوى ومركز ذا فيو وفرعها الجديد في الكوت مول، وذلك بالتعاون مع كل من السفارة الأميركية ومجلس الأعمال الأميركي في الكويت. وقد انطلقت الفعالية يوم السبت الماضي بجولة على المنتجات الأميركية داخل مركز سلطان في سوق شرق واستمرت حتى آخر الأسبوع، مع وجود عروض حصرية على كافة المنتجات أميركية الصنع.



وقد شارك في الجولة الافتتاحية كل من القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية جيمس هولتسنايدر، والمسؤول التجاري الأول إيريك بودزورسكي، ومسؤولة الأعمال التجارية رشا المحتسب، وذلك برفقة الرئيسة التنفيذية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية خديجة أوبلا، والمدير التجاري ميثم شمس الدين ومجموعة من الفريق الإداري لمركز سلطان.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية خديجة أوبلا: «يسعدنا أن نكون جزءا من فعالية أسبوع «اكتشف أميركا»، التي تنظمها السفارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأميركي.



وأضافت أنه بهذه المناسبة سيتم طرح خصومات وعروض استثنائية على المنتجات الأميركية، ليتمكن عملاؤنا من الاستفادة منها والتعرف على الأصناف الجديدة المتوافرة لدينا، كما ستتم مضاعفة عدد نقاط برنامج كنزي عند شراء العملاء للمنتجات الأميركية هذا الأسبوع.



بدوره، قال هولتسنايدر: نحن محظوظون للغاية بشراكتنا مع مجموعة مركز سلطان لعرض أجود الأصناف الأميركية التي لا مثيل لها من خضراوات وفواكه ولحوم وغيرها من المنتجات.



هذا، ويتوافر في مركز سلطان منتجات لأكثر من ثمانمائة علامة تجارية أميركية رائدة مثل هاينز، وسماكرز، وفولجرز، وفرانكس، وجنرال ميلز، وذلك في مختلف الأقسام والأنواع كالفواكه والخضراوات، والمنتجات المبردة والمعلبة، والقهوة، والحبوب والعصائر والاجبان والصلصات.