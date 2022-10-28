هاجم الجيش الباكستاني رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بسبب استفزازاته المستمرة ضد قائد القوات المسلحة، وذلك بعد أن رفضت المؤسسة العسكرية لعب دور غير دستوري لإنقاذ حكومة خان أو إعادته إلى السلطة.



ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابار افتخار، قوله في مؤتمر صحافي، امسن وكان إلى جانب قائد وكالة الاستخبارات الرئيسية، الجنرال نديم أحمد أنجوم، إن نجم الكريكيت ورئيس الوزراء السابق عمران خان كان يقوم بشكل غير مباشر، بإعطاء المؤسسة تسميات مثل: المحايدين والحيوانات والخونة في خطاباته.



بدوره، قال رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية الجنرال نديم أحمد أنجوم في تصريحات علنية نادرة في المؤتمر الصحافي امس: «ان خان التقى مع القائد العام قمر جاويد باجوا، سرا، لكي يطلب منه مساعدته من أجل إعادته إلى السلطة».



وأضاف أنجوم: «قلنا له (خان) إن الجيش لن يقوم بدور غير دستوري لأنه قرر ألا يرتبط بالسياسة».



جاء ذلك غداة، إعلان رئيس وزراء باكستان السابق عن تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة اليوم، في خطوة تعد محاولة أخيرة من جانب خان للإطاحة بالحكومة الحالية.



وقال عمران خان للصحافيين في مدينة لاهور مؤخرا: «نحن نسعى لثورة ناعمة».



وأوضح ان المسيرة سوف تكون سلمية، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما أسماه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف «المستوردة».



وأضاف خان أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.