قالت الهيئة العامة للبيئة إن محمية الجهراء ستفتح أبوابها لاستقبال الزوار اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل بعد حجز موعد زيارة مسبق عبر موقع «الهيئة» الإلكتروني.



وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الهيئة» شيخة الإبراهيم لـ «كونا» أن رسوم الدخول إلى المحمية تبلغ 10 دنانير، وذلك للأسرة الواحدة المكونة من 5 أفراد والتي يمكنها استخدام أحد المراصد المخصصة للزوار.



وأضافت الإبراهيم أن كل أسرة بإمكانها التجول داخل المحمية رفقة أحد أعضاء الفريق التابع لإدارة (العلاقات العامة) في الفترة من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا يوميا.



وذكرت أن «المحمية» وهي الأولى من نوعها محليا تضم نحو 330 نوعا من الطيور المهاجرة و15 نوعا من الطيور المقيمة فضلا عن التنوع الاحيائي و70 نوعا من النباتات الفطرية والبرك المائية والمناظر الطبيعية الخلابة.



ولفتت إلى أن «محمية الجهراء» تعد أرضا منخفضة وتتسم بمظاهر طبوغرافية مختلفة أفرزت 5 بيئات متنوعة، هي الشريط الساحلي «المنطقة المدية» والكثبان الرملية الساحلية «نباك» والسباخ والرمال والمياه العذبة «البركة» المحاطة بنبات القصب «البوص».



وأضافت الإبراهيم ان بيئة المياه العذبة تشكل مركزا للتنوع الاحيائي في «المحمية»، كما يشكل نبات البوص الكثيف بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة وغيرها.



وأشارت إلى أن محمية الجهراء من أولى المحميات الطبيعية في البلاد تم إنشاؤها عام 1987 وعملت الهيئة جاهدة على تأهيلها بهدف الاهتمام بالبيئة واحتضان البيئات المختلفة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار على أكمل وجه.



وبينت أن «الهيئة» خصصت موقعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجان لدعم المشاريع الشبابية عبر سيارات متنقلة وبوثات لعرض أفكارهم وتسويق منتجاتهم وكذلك خدمة الزوار.