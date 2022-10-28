ترأس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض الذي يتضمن الحوكمة الإقليم ومنهجية عمل المبادرة.



وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء وزراء ومسؤولون من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.



وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبدالرحمن الفضلي، أن الاجتماع يعد خطوة مهمة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.



وأضاف أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مر بعدة مراحل بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها.



وبين م.الفضلي أنه تم إجراء لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة، كما ناقش ممثلو 18 دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيدا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بمصر خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.



وشدد على أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الدول والشركاء وتكثيف وتوحيد الجهود ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وازدهارها.



وأعرب م.الفضلي عن تطلعه لتأسيس الأمانة العامة للمبادرة تمهيدا لإطلاق الجانب التنفيذي منها بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.



من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة السعودي د.أسامة فقيها، أن المبادرة ستكون منصة فريدة للتعاون بين قارتي أفريقيا وآسيا ما سيوفر آليات لتبادل المعلومات والبيانات، وسيكون شعارها تحت عنوان «التحول من الطموح إلى العمل التنفيذي على الأرض».



وأشار فقيها إلى أن إطار الحوكمة للمبادرة يرتكز على 4 مبادئ هي: التعاون الشامل والرقابة والمشاركة لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بأهداف المبادرة وروابط وطنية إقليمية ودولية والمسؤولية والشفافية وصنع القرار على أساس علمي وقاعدة معرفية صلبة، مفيدا بأنه وبناء على اجتماع اليوم ستتم الموافقة على الميثاق من خلال بيان وزاري مشترك.



وأعلن الوزير الفضلي في نهاية الاجتماع الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، متضمنا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها لتكوين إطارا راسخا للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة بالإضافة الى مواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة، مؤكدا أن اعتماد ميثاق المبادرة ونموذج الحوكمة يعد لبنة مهمة لتفعيل المبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.