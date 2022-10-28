بيروت - خلدون قواص



أكد النائب عبدالرحمن البزري أن الشغور الرئاسي في حال حدوثه تملؤه الحكومة ولم تحدد طبيعة الحكومة مستقيلة أم فاعلة، وبالتالي فمن المنطق ان الحكومة ستتسلم الشغور وهو على الأرجح سيحدث قريبا.



ورحب بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل البحث في موضوع رئاسة الجمهورية.



وقال: أنا كنائب مستقل أؤمن بالتغيير وضرورة إعادة بناء الدولة، لدينا علاقة حميمة جدا مع مجموعة 13 التغييرية ونحن ندعو إلى توسيع المجموعة التغييرية وتكبير دورها وندعم كل هذه الجهود ونتمنى ألا يكون أي انقسام أو انشقاق فيها مع التأكيد أن هذه المجموعة التي هي قادمة من مسار مختلف ومن أفكار مختلفة من المنطق أن يكون هنالك تمايز بين أعضائها وهذا التمايز دليل قوة وندعم هذا التمايز ولكن ندعو إلى المزيد من الوحدة ونحن نتعاون معهم ونتواصل معهم بشكل دوري ومستمر.



وأضاف: ندعو إلى أن يكون هنالك رئيس قادر على التقاطع مع مختلف الأطياف الموجودة في لبنان وهذا لا يعني إجماع 128 نائبا ولكن أن يكون هنالك رئيس قادر على التعامل مع جميع الأطراف، لديه موقف واضح وصريح من ضرورة إعادة بناء الدولة وإصلاحها على أسس سليمة.