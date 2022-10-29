عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية وقانونية لدراسة المطالبة الزمنية والمالية الخاصة بأعمال عقد دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة خطوط مزارع العبدلي.

وقالت المصادر إن اللجنة تتولى بحث ودراسة المطالبة بكل عناصرها ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الدراسة وتوصياتها، وتحديد مستحقات المقاول إن كان له وجه حق فيها مع بيان الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه.

وتضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها طلب ما تراه من مراسلات ومستندات وإيضاحات من كل قطاعات الوزارة، وتنهي أعمالها خلال شهرين على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج ذلك إلى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق الذي يقوم بدوره بعرض النتيجة على وكيل الوزارة بالتكليف لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.