بيروت ـ خلدون قواص



أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه سيسعى في الأيام الباقية لتأمين أي نوع من التفاهم حول الرئاسة.



وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي: «الله يستر» ماذا يحضرون في المستقبل خصوصا لجهة قيام هذه الحكومة بمهام أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه لذلك. واضاف: لا يمكن ان نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية. الفكرة بوضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الأعمال هي فكرة كارثية ستجلب الفوضى.



وتجاهل باسيل دور شروطه المستحيلة على الرئيس ميقاتي في عرقلة تأليف الحكومة، وقال: هناك إرادة واضحة من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة. وتابع: هناك مخطط للبنان وإرادة للوصول اليه وهو الا يتم تشكيل حكومة.



وختم: الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم.