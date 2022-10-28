بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوية» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري نيته إجراء حوار حول الرئاسة: «سنتجاوب مع دعوة بري بالشكل الآتي وهو اقتراحنا أن يدعو لجلسة لانتخاب الرئيس شرط ألا تكون صورية وفي إطار هذه الجلسة إن كان هناك ما يجب التشاور حوله ويتعلق بموضوع الانتخاب فليكن ولو مهما استمرت وأخذت الجلسة من وقت وعقدت دورات انتخاب فلا تنتهي قبل انتخاب رئيس».



ولفت إلى أن «الحوار والتشاور ليسا بحاجة لمنابر ولا دليل على إرادة الفريق الآخر التوافق على مرشح ونحن لدينا مرشحنا وسنستمر بالتصويت له».



وأضاف جعجع: «نحنا بصدد انتخاب رئيس للجمهورية آمال البلاد معلقة عليه على أمل أن يلي انتخابه تشكيل حكومة تنقذ البلاد وليس هناك أي مهرب من عملية الإنقاذ».



وتابع: «الدساتير وضعت ليتم تطبيقها وأنا لست مرتاحا لدعوة بري للحوار وموضوع النصاب لا يجوز استعماله للالتفاف على انتخاب الرئيس بل يجب استعماله لانتخاب رئيس وكنت أفضل أن يدعو بري النواب الذين يقاطعون الجلسات للحوار».