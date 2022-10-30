عاطف رمضان



يدرس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرار البت في طلب وزارة الاشغال العامة ترسية مناقصة انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى 2 على احدى الشركات «ثاني اقل الأسعار» بمبلغ اجمالي 227.2 مليون دينار، حيث ذكرت الوزارة في طلبها، الاخذ بالخبرات المقدمة من مقدم العطاء لشركة مملوكة بالكامل بنسبة 100% لمقدم العطاء وفق المستندات الثبوتية المرفقة بالعطاء مع الموافقة على عمل الموازنة التثمينية، وقد قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة.