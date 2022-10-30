صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - وزير التربية.



3 - وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



4 - وزير المالية.



5 - وزير الدولة لشؤون البلدية.



6 - وزير التجارة والصناعة.



7 - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



8 - وزير العدل.



9 - وزير الصحة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية. وتضمن القرار: مادة أولى: يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.