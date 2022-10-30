طلال بارا



ضمن فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا» نظمت السفارة الأميركية لدى البلاد بالتعاون مع شركة «سامكو» المتخصصة في بيع اكسسوارات وتعديل السيارات، مهرجانا خاصا بالسيارات أقيم في المواقف الخارجية للسفارة الأميركية بمنطقة البيان سبقته مسيرة للسيارات المعدلة والكلاسيكية انطلقت من منطقة الشويخ إلى موقع إقامة المهرجان.



المهرجان شهد مشاركة واسعة من وكالات السيارات الأميركية، حيث سجلت كل من «كاديلاك الغانم» و«فورد الغانم» و«لينكون الغانم» و«شفروليه الغانم» و«الملا وبهبهاني» حضورا وتفاعلا جماهيريا مع رواد المهرجان استعرضت خلاله أحدث إصداراتها لعشاق السيارات.



إلى جانب وكالات السيارات المشاركة في الحدث، غصت ساحة المهرجان بالعديد من السيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية وسيارات الدفع الرباعي الخاصة بالرحلات والتخييم وأندية السيارات، والتي استقطبت الحضور للتعرف على نماذج وطرق التعديل المتبعة من خلال التحدث مع أصحاب المركبات المشاركة.



رالف صليبا المدير العام لشركة سامكو المنظمة للحدث، قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: سعداء بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع السفارة الأميركية في الكويت التي قدمت لنا كل الدعم لإعادة إحياء هذه الفعالية ضمن مهرجان «اكتشف أميركا»، هذا الحدث نظم لأول مرة منذ 13 عاما واليوم نعود من جديد بمشاركة أوسع وإقبال جماهيري من قبل عشاق السيارات.



وأضاف صليبا: ما يميز المهرجان هو مشاركة العديد من وكالات السيارات جنبا إلى جنب مع نسخ السيارات الأميركية المعدلة التي ساهمت شركة سامكو بتعديلها، وهو ما يمنح العميل أفضل تصور على أرض الواقع عن مجالات التعديل المختلفة التي يستطيع القيام بها.



وختم قائلا: نعد عشاق السيارات بالعديد من المفاجآت، وسنحرص على تكرار هذا الحدث بشكل دائم بالتعاون مع السفارة الأميركية، خاصة بعدما شهدناه من إقبال جماهيري خلال هذا اليوم.



وفي ختام المهرجان جال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية جيمس هولتسنايدر، والمسؤول التجاري الأول إيريك بودزورسكي، ورالف صليبا المدير العام لشركة سامكو على أبرز السيارات المعدلة تعرفوا من خلالها على مزاياها وطرق تعديلها، إلى جانب زيارة أجنحة وكالات السيارات المشاركة في الحدث.