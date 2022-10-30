عاطف رمضان



قالت وزارة التجارة والصناعة انه انتشر في الآونة الأخيرة خبر عن قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب أحد منتجات العناية بالشعر من الأسواق الأميركية لاحتوائها على مادة البنزين المسرطن.



وطمأنت «التجارة» المستهلكين مؤكدة أن المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية آمنة تماما، حيث قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع «الصحة» بالتحقق من عمليات الاستدعاء والسحب التي تمت في الأسواق الأميركية والكندية، وتبين أن الاستدعاءات تمت لأنواع محددة من هذه المنتجات وتم توزيعها مسبقا في الأسواق الأميركية والكندية فقط.



وأكدت الوزارة خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات، وحرصها الدائم على التحقق من كل ما يهدد صحة وسلامة المستهلكين.